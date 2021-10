Amtswechsel im THW Ortsverband Weingarten Ortsverband Weingarten

Der bisherige Ortsbeauftragte des THW in Weingarten Alexander Möhrle hat sein Amt an die neue Ortsbeauftragte Nathalie Brandes übergeben. Der THW-Landesbeauftragte für Baden-Württemberg Dietmar Löffler führte im Rahmen seiner Ansprache die offizielle Amtsübergabe durch. Doch für Alexander Möhrle folgte eine Überraschung. Aufgrund seines außerordentlichen Engagements im Technischen Hilfswerk wurde ihm das Ehrenzeichen in Silber verliehen. Dies ist die zweithöchste Auszeichnung innerhalb der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk. Foto: THW Weingarten