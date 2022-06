Amselpaar brütet in Weingarten was aus

Gute drei Wochen lang hat ein Amselpaar auf dem Balkon von den SZ-Mitarbeitern Alexis Albrecht und Verena Oklmann seinen Nachwuchs groß gezogen. Obwohl beim ersten Blick ins Nest nur drei der blauen Eier erkennbar waren, schlüpften etwa zehn Tage nach der Entdeckung des Vogelbaus fünf kleine Küken. Von da an hatten die Amseleltern einiges zu tun.

Im ständigen Wechsel flogen sie fort auf der Suche nach Würmern und Insekten für ihren hungrigen Nachwuchs, der anfangs noch völlig nackt und mit geschlossenen Augen im Nest wartete. Sobald die Amseleltern wieder anrückten, reckten die kleinen Küken ihren Kopf nach oben und rissen ihre orangenen Schnäbel weit auf, um von Mama und Papa gefüttert zu werden.

Knapp zehn Tage, nachdem die Küken geschlüpft sind, wird das Nest für die fünf Amseljungen ziemlich eng. Die Augen sind mittlerweile geöffnet. (Foto: Verena Oklmann) Drei blaue Amseleier wurden anfangs gesichtet. (Foto: Verena Oklmann) Etwa zehn Tage nach der Entdeckung des Nests schlüpften die Küken. (Foto: Verena Oklmann) Nach den ersten zwei Tagen sind die Küken nicht mehr ganz so nackt, die Augen aber noch geschlossen. (Foto: Verena Oklmann) Regelmäßig kommt die Amselmama zur Fütterung und beschützt ihren Nachwuchs. (Foto: Verena Oklmann) Nach fast zwei Wochen Fütterung sind die Amselküken flügge, und auch der letzte Jungvogel verlässt das Nest. (Foto: Verena Oklmann) 1 von 1

Knapp zwei Wochen, nachdem die Amselküken geschlüpft waren, verließ dann das erste das Nest, lief im Balkonkasten umher und flatterte ab und zu mit seinen Flügeln. Dann ging alles ganz schnell, denn schon am nächsten Vormittag waren nur noch drei Vogeljunge da. Einem nach dem anderen brachte die Amselmama innerhalb weniger Stunden bei, wie sie ihre Flügel schlagen müssen, um zu fliegen.

Dabei flatterte sie auf einer Stelle vor ihnen in der Luft und zwitscherte laut auf sie ein. Auch vom Baum gegenüber rief sie ihren Küken zu, damit diese den Sprung in die Luft wagten. Beim Abflug beobachtet werden konnte nur ein Amseljunges, das mutig die Flügel spreizte und nach einem beherzten Flugstart den Weg in den Baum zur Mutter fand.

Gegen Nachmittag war es dann ruhig auf dem Balkon und das Nest blieb leer.