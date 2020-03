Ambulanter Hospizdienst bietet Gespräch am Telefon an

Der ambulante Hospizdienst Weingarten-Baienfurt-Baindt-Berg bietet Kontakt und Gespräch über das Telefon an. Zu erreichen sind die Mitarbeiter zu bestimmten Zeiten unter der Woche.

Die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ausgerufene Corona-Pandemie konfrontiert die Gesellschaft mit Themen, die die Menschen normalerweise mehr oder weniger erfolgreich in den Hintergrund schieben, heißt es in der Pressemitteilung des Hospizdienstes.

Viele Bürger würden sich derzeit Sorgen um ihre Gesundheit und die ihrer Angehörigen machen. Die Themen Krankheit, Sterben und Tod kämen plötzlich ins Blickfeld. Damit umzugehen, lerne man nicht automatisch.

Die ansonsten gewohnten Handlungsstrategien würden in Krisenzeiten nur bedingt greifen oder seien durch die angeordnete Kontaktvermeidung sogar stark eingeschränkt.

Daher böten die Mitarbeiter des ambulanten Hospizdienstes telefonische Kontaktaufnahme und telefonische Gesprächsmöglichkeiten an. „Wir können die Gefahr nicht nehmen. Aber wir wollen gerne zuhören und Mut machen“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Derzeit sei der Hospizdienst unter der Woche am besten zwischen 11 und 17 Uhr unter der Mobilfunknummer 0160 / 96207277 ebenso zu erreichen wie unter der Festnetznummer 0751 / 18056382 zu den regulären Öffnungszeiten des Hospizdienstes. Diese sind montags von 16 bis 18 Uhr, mittwochs von 11 bis 13 Uhr und donnerstags zwischen 11 und 14 Uhr. Wer auf den Anrufbeantworter den Namen und die Telefonnummer spricht, wird auch zurückgerufen.