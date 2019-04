Am wichtigsten ist das gemeinsame Projekt

Zum achten Mal hat Adonia am vergangenen Donnerstag im Weingartener Kultur- und Kongresszentrum gastiert. Es sei ein sehr schöner Saal – und am liebsten hätte Adonia immer solche Orte für ihre Auftritte, meinte der künstlerische Leiter des Musicalprojektes für Teenager, der Schweizer Markus Heusser. Vor 15 Jahren hatte er diese Idee nach Deutschland und Karlsruhe gebracht, wo sie mehr und mehr Förderer fand. Jedes Jahr wird eine Geschichte aus der Bibel mit eingängigen Songs, die Heusser schreibt und textet, auf die Bühne gestellt. Diesmal war es „Isaak – am meisten geliebt“, geschildert als eine dreitägige Reise von Vater Abraham und Sohn Isaak mit Rückblicken auf ihr Leben.

Im Kultur- und Kongresszentrum herrscht mal wieder Hochstimmung, aufgekratzte Kinder sausen rum – und die Luft ist schon jetzt zum Schneiden. Aber das gehört dazu, wenn der Saal rappelvoll ist. Schließlich sind auch viele Eltern oder Großeltern mitgekommen. Auf der Bühne stehen etwa 70 junge Sängerinnen und Sänger, dazu eine richtig gute Band mit Keyboard, Gitarren, Saxophon, Schlagzeug und sogar einer Geige für ein bisschen Hillbilly zwischendurch. Die Jugendlichen können hier erste Showerfahrungen machen. Und natürlich sind alle begeistert dabei.

Sie haben eine intensive Woche Proben hinter sich. Denn jeder Chor wird aus Jugendlichen der Region neu aufgestellt und lernt sich erst in den Musicalcamps in Schulen oder Hallen und im Moment der Rollenverteilung – Chor, Vorsänger, Sprecher und Darsteller – richtig kennen.

Eine intensive, nicht zu lange Zeit des gemeinsamen Lebens, Übens und Betens und ein Heer von insgesamt 500 ehrenamtlichen Helfern sind das Patentrezept für ein wie geschmiert laufendes, religiöses Massenprojekt, das gratis veranstaltet wird, die hohen Kosten durch Spenden und Merchandising finanziert.

Die zwölf einfach verständlichen Liedtexte mit ähnlichem Rhythmus sind das Herz der Aufführung. Doch auch bei der Dramaturgie und den oft sehr schönen Lichteffekten lassen sich die Musicalmacher immer wieder etwas einfallen. Der Gag, dass Stammvater Abraham, er ist natürlich im Gegensatz zur Bibel deutlich jung, ein schickes Fahrrad zur Reise zum Berg Morijah mit Isaak benutzt.

Und manche Episode dieser Reise als bewegte Silhouette hinter dem weißem Vorhang erscheint, macht nicht nur den Jugendlichen Spaß. Auch wird der ganze Saal bespielt und mit dem Publikum interagiert. So bei der Szene, in der die beiden unter dem Sternenhimmel – zu dem auch die Deckenspots leuchten – ruhen und das alte Volkslied „Weißt Du wie viel Sternlein stehen?“ zum Mitsingen auffordert, mitsamt hoch gehaltenen Handydisplays. Moderne Zeiten mit LED-Licht statt Brandblasen vom Feuerzeug.

Solostimmen mit Power

So manche Szene peppt dadurch den Chor im Hintergrund auf, denn der hat nun mal in einheitlichen Adonia-T-Shirts hinsichtlich Action nicht so viel Unterschiedliches zu bieten. Die zahlreichen jungen und zum Teil erstaunlich guten Solostimmen, die vor der Band stehend singen, bringen allerdings eine dermaßen große Power rüber, dass die beiden üblichen Schlusszugaben und Mitmachbotschaften, die Lieder „Unmöglich“ („unmöglich ist bei Gott unmöglich“) und „Unser Land“ („braucht neuen Glauben, die Vision der neuen Welt“), ganz sicher nicht verhallen und bis zum nächsten Musical erneut einige junge Leute mehr zu Adonia bringen werden.