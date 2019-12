Am Steuer eingenickt und Unfall verursacht

Weil er wohl am am Steuer eingenickt ist, hat ein 68- Jähriger am Mittwoch, 10.15 Uhr, an der Kreuzung Waldseer Straße / Danziger Straße / Aulendorfer Straße in Weingarten einen Unfall verursacht. Laut Polizei befuhr er die Waldseer Straße in Richtung Innenstadt und prallte auf den in entgegengesetzter Richtung an einer roten Ampel stehenden Wagen eines 90- Jährigen. An den Autos entstand ein Sachschaden von etwa 25 000 Euro. Die Polizeibeamten stellten den Führerschein des Unfallverursachers sicher.