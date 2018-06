Am Sonntag erklingt Orgelmusik in der Basilika

In den vergangenen Jahren fand in der Basilika an den Sonn- und Festtagen zwischen Ostern und Allerheiligen, an denen keine Konzertveranstaltungen waren, die Sonntagsmusik statt. Wegen veränderter Schwerpunkte in der Kirchenmusik entfällt die Sonntagsmusik. Dieses Jahr wird aber an ausgewählten Sonn- und Festtagen um 16 Uhr weiter Orgelmusik in der Basilika erklingen. Die erste „Orgelmusik in der Basilika Weingarten“ findet am Ostersonntag um 16 Uhr statt.