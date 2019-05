Am Montag bleibt die Stadtverwaltung geschlossen

Für die Europa- und Kommunalwahlen am 26. Mai hat das städtische Wahlamt nochmals aktuelle Informationen zusammengestellt und in der nachfolgenden Pressemitteilung veröffentlicht.

Stimmzettel: In der vergangenen Woche wurden per Post die Stimmzettel zur Kreistags- und Gemeinderatswahl an die Wahlberechtigten versandt. Damit wird es den Wählerinnen und Wählern ermöglicht, in Ruhe und zu Hause ihre Entscheidung zu treffen und die ausgefüllten Stimmzettel am Wahlsonntag mit ins Wahllokal zu bringen. Briefwähler können diese Stimmzettel vernichten. Denn sie erhielten diese bereits zusammen mit dem notwendigen Wahlschein, ohne den eine Briefwahl nicht möglich sei. Jeder Stimmzettelblock enthält auf der ersten Seite ein Merkblatt, auf dem die verschiedenen Möglichkeiten der Stimmabgabe genau beschrieben sind.

Im Gegensatz zu den Kommunalwahlen wurden für die Europawahl – mit Ausnahme der Briefwähler – im Vorfeld keine Stimmzettel verschickt. Die Stimmzettel für die Europawahl sowie die Stimmzettelumschläge für die Kommunalwahlen werden jeweils im Wahllokal ausgehändigt. Die Bürger werden gebeten, zur Stimmabgabe im Wahllokal ihren Personalausweis oder Reisepass mitzubringen.

Ermittlung der Wahlergebnisse: Die Ergebnisse der Europawahl werden am Sonntag nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr, die Ergebnisse der Kommunalwahlen am Montag ab 8 Uhr - beginnend mit der Gemeinderatswahl - ermittelt. In sämtlichen Wahllokalen ist die Auszählung öffentlich und für jedermann zugänglich.

Veröffentlichung der vorläufigen Wahlergebnisse: Der aktuelle Stand der Auszählung wird jeweils live im Foyer des Amtshauses und auf der städtischen Webseite veröffentlicht. Erste Zählergebnisse für die Europawahl werden am Sonntag gegen 19 Uhr, erste Ergebnisse für die Gemeinderatswahl am Montag zur Mittagszeit und für die Kreistagswahl am Montagnachmittag erwartet. Die vorläufigen Wahlveröffentlichungen im Internet sind über den Link von der Homepage (www.weingarten-online.de) oder direkt online unter www.wgt4u.de/wahl zu erreichen. Für die Nutzer von Smartphones und Tablets sind die Ergebnisse mit der App „Vote Manager“ abrufbar.

Stadtverwaltung am Montag geschlossen: Wegen der Stimmenauszählung zur Gemeinderats- und Kreistagswahl bleiben die Dienststellen der Stadtverwaltung Weingarten am Montag ganztägig geschlossen.