Am Berg ist die LG Welfen einfach stark

Der französische Ferienort La Féclaz, der auf einer Höhe von etwa 1500 Metern an den westlichen Ausläufern des Bauges-Massivs gelegen ist, hat drei Tage lang im Zeichen der Masters-Berglauf-Europameisterschaften und des Trails über 40 Kilometer gestanden. Brigitte Hoffmann und Irmgard Olma von der LG Welfen vertraten die deutschen Farben im Bergauf in den Altersklassen 60 und 70 – und das mal wieder sehr erfolgreich.

Nach einer laut Mitteilung „holprigen Vorbereitung mit der einen oder anderen Verletzung“ stellten sich die routinierten Bergläuferinnen Hoffmann und Olma der Herausforderung mit zehn Kilometern und 800 Höhenmetern. Die meisten der etwa 350 Teilnehmerinnen und Teilnehmer verzichteten auf einen Doppelstart und entschieden sich entweder für den Berglauf oder den Traillauf.

„Ich bin froh, wenn ich den technisch schwierigen und kräftezehrenden Kurs des Berglaufs ohne Sturz überstehe“, meinte die 74-jährige Olma aus Friedrichshafen, die in der kommenden Saison bereits in der Klasse der 75-Jährigen startet. Mit einer Zeit von exakt 1:41,00 Stunden gelang ihr trotz aller Bedenken ein starker vierter Platz nach Athletinnen aus Italien, der Schweiz und Frankreich. Die Ravensburgerin Brigitte Hoffmann, die ebenfalls in den letzten Monaten ihrer derzeitigen Altersklasse ist, musste sich den gewohnt starken Läuferinnen aus Spanien, Italien und auch aus Deutschland stellen. Die Siegerin der W60 und regelmäßige Podestläuferin Ana Christina Aguado Mori kam nach 1:10,49 Stunden als 24. der Gesamtwertung bei den Frauen ins Ziel. Ihr folgten Gertrud Ott aus Deutschland und Elisa Pellicioli aus Italien. Für Hoffmann blieb die Uhr nach 1:22,16 Stunden stehen, damit wurde Hoffmann Siebte. Auch sie zeigte sich aber zufrieden, zumal es in der Mannschaftswertung für Olma, Hoffmann und Elfriede Ganter (LG Brandenkopf) die Bronzemedaille hinter Frankreich und Italien gab.

Neben den Meisterschaftsläuferinnen sorgte laut Mitteilung auch Monica Carl von der LG Welfen für starke Ergebnisse am Berg sowie beim Vertical- und Treppenlauf. Beim Klassiker Montafon Totale (neun Kilometer, 1200 Höhenmeter) war die vielfache nationale und internationale Berglaufsiegerin in 1:15,24 Stunden laut Mitteilung der LG Welfen mehr als 40 Minuten schneller als die zweite Athletin ihrer Altersklasse. Im Gesamteinlauf waren nur zwei Läuferinnen schneller als Carl.

Von 2860 Metern Höhe auf 3440 Meter ging es beim Pitztal Gletscher Vertical mit einer Streckenlänge von 3,5 Kilometern. Auch hier zeigte Carl ihre Klasse und war nach 45:50 Minuten schnellste Frau. Nicht zuletzt zeigte die Läuferin der LG Welfen im Berner Oberland an der längsten Treppe der Welt mit 11 674 Stufen, dass aufwärts kaum ein Weg an ihr vorbei führt. Hier glänzte die Langenargerin mit der drittbesten Zeit.