Am ältesten, schnellsten, größten: Das sind Weingartens Superlative

Am ältesten, schnellsten, größten: Die „Schwäbische Zeitung“ hat sich auf die Suche nach den Superlativen in Weingarten begeben und einige Besonderheiten entdeckt. Darunter fallen ein riesiges Ei und jede Menge Wein.

Aktuelle Superlative

Das größte Ei: 2021 hat ein unbekanntes Huhn von Claudia und Helmut Urban, Inhaber des Geflügelhofs im Lauratal in Weingarten, ein Ei mit 207 Gramm gelegt. Nach Angaben der Redaktion von Guinness World Records wog das bislang registrierte zweitschwerste Ei 148 Gramm (dreimal mehr als ein normales Ei) und kam aus Kuba. Das schwerste Ei wog 454 Gramm. Allerdings präsentierte ein Mann in Wolfenbüttel 2016 laut mehreren Medienberichten ein Ei mit 185 Gramm. Das aus Weingarten wäre aber immer noch schwerer.

Das neueste Fest: Zum ersten Mal wird es vom 15. bis 17. September ein Weinfest in Weingarten geben. Dazu wird auf dem Münsterplatz ein Weindorf entstehen. Zum Abend hin wird der Platz in bunten Farben illuminiert.

Das günstigste Bier: Eine Halbe mit 0,5 Litern Bier gibt es im Alibi-Café & Bar für 1,60 Euro. Das Team arbeitet ehrenamtlich. Die Seezeit Studierendenwerk Bodensee hat das denkmalgeschützte Gebäude gepachtet und stellt es dem Verein Alibi mietfrei zur Verfügung.

Die größte Prozession: Der Blutritt ist nach wie vor die größte Reiterprozession Europas mit rund 2000 Reitern. Die Prozession hat eine über 500-jährige Geschichte. Erst seit diesem Jahr sind auch Frauen bei der ursprünglichen Männerwallfahrt zugelassen.

Das bedeutendste Adelsgeschlecht: Die Welfen sind eines der ältesten Adelsgeschlechter Europas. Im 18. und 19. Jahrhundert saßen sie sogar auf Englands Thron. Neun Welfen liegen in der Gruft der Basilika.

Die größte Orgel: Das ist natürlich die Gablerorgel in der Basilika, die in den Jahren 1737 bis 1750 von Joseph Gabler erbaut wurde. Sie ist 14 Meter hoch und acht Meter breit. Laut der katholischen Kirchengemeinde St. Martin gilt sie als die größte und bedeutendste Barockorgel Süddeutschlands. Sie besitzt 6890 Pfeifen.

Sportliche Superlative

Der Härteste: Yannik Knobloch ist Zehnkämpfer der Leichtathletik-Gemeinschaft Welfen in Weingarten. Er holte sich bei den deutschen Meisterschaften 2021 die Silbermedaille.

Die Sportlichste: Johanna Borrmann ist Handballerin des Turnvereins Weingarten und wurde in den Beachhandball-Nationalkader des Deutschen Handballbundes berufen. Das Team erreichte bei den Weltmeisterschaften auf Kreta 2022 zwar nur Platz sieben, aber mit erst 17 Jahren kann Borrmann noch viel erreichen.

Die Sportschützin Lisa Müller aus Weingarten holte sich bei den Europameisterschaften 2022 in Zagreb Gold. (Foto: Privat)

Die Zielsicherste: Lisa Müller ist eine Sportschützin aus Weingarten und holt eine Medaille nach der anderen. Bei den Europameisterschaften 2022 in Zagreb erreichte die 30-Jährige im Wettbewerb KK-Gewehr 300-m Dreistellungskampf den 1. Platz.

Historische Superlative

Die früheste Besiedlung: Schon im 5. Jahrhundert haben sich die Menschen in Weingarten niedergelassen. Es waren die Alamannen, eine antike und frühmittelalterliche Bevölkerungsgruppe. In den Jahren 1952 bis 1956 entdeckte man bei Ausgrabungen 801 Gräber aus dieser Zeit in Weingarten. Die Fundstücke sind heute im Alamannenmuseum in Weingarten zu finden.

Das größte Weinfass: Es gehörte zum Kloster Weingarten und fasste 54 000 Liter Wein. Im Bereich des Klosters konnte man rund 1,1 Millonen Liter Wein lagern, die Hälfte der Fässer dort war laut Uwe Lohmann, Stadtarchivar von Weingarten, auch immer voll. Der weiße Wein kam vom Bodensee und der rote meist aus Südtirol.

Die ältesten Bücher: Die ältesten Bücher der Stadt wurden um 1215 in der Weingartener Schreib- und Malwerkstatt hergestellt. Es handelt sich dabei um kirchliche Messbücher aus dem Kloster Weingarten mit den Titeln „Berthold-Sakramentar“ und „Heinricus-Missale“. Seit dem 19. Jahrhundert sind diese Bücher, so Uwe Lohmann, in der Pierpont Morgan Library New York untergebracht. Für Weingarten wurden sogenannte Faksimile, also originalgetreue Nachbildungen, hergestellt, die mehrere Tausend Euro wert sind. Sie sind im Schlössle in Weingarten zu sehen.

Die spielerischste Veranstaltung: 1993 veranstaltete der Verlag Ravensburger die Memory-Europameisterschaften in Weingarten. Es trafen sich alle Landesmeister zum Showdown, die Titel im Bereich Kinder und Erwachsene holten jjeweils deutsche Teilnehmer.

Die erste Erwähnung Weingartens: 1036 wird Altdorf das erste Mal in Schriftstücken erwähnt. Weingarten hieß bis 1865 Altdorf. Für die Alamannen war es „Alachdorf“, das Dorf beim Heiligtum. Nur das Kloster hieß zunächst Weingarten – da es extrem einflussreich wurde, nahm das Dorf schließlich den Namen des Klosters an.

Der schönste Rosenkranz: Er besteht aus Bergkristallperlen, die an einer Heilig-Blut-Medaille befestigt sind. Sie wurde um 1750 geschaffen und vom damals berühmtesten Medaillenpräger in Rom hergestellt. So berichtet es Experte Jürgen Hohl. Der Medaillenpräger namens „Hamadi“, der eigentlich aus dem Allgäu stammte und sich später in Rom niedergelassen hatte, goss auch die Medaillen für die Päpste. Der Rosenkranz wurde auf einer Auktion in München entdeckt und ist nun in Jürgen Hohls Museum für Klosterkultur in Weingarten zu bestaunen.