Alter Computerladen ist nur noch ein Schutthaufen

Für viele war es fast schon denkmalschutzwürdig, für andere eine unansehnliche Ecke in Weingarten: Das Gebäude in der Scherzachstraße, in dem früher Computer Leydorf ansässig war. Nun wurde es abgerissen. Das Haus wirkte bis zuletzt ein wenig wie aus der Zeit gefallen, nicht nur wegen des alten Schriftzuges. Das ist nun Vergangenheit, von dem Gebäude ist nur noch ein Schutthaufen übrig.

Der rückwärtige Teil des Gebäudes, der direkt an der Scherzach steht, gehörte der Stadt bereits seit einigen Jahren. Schon länger gab es den Plan, beide Häuserhälften abzureißen. Doch das war laut Stadtverwaltung bislang unmöglich, weil beide Häuser ineinandergebaut waren. Diese Hürde ist nun weggefallen, der Abriss ging über die Bühne.

Lange war die Stadt in Verhandlungen mit dem Eigentümer, um an dieser Stelle etwas zu verändern. Schon seit fünf bis sechs Jahren, so erklärte Fachbereichsleiter Nicolas Werckshagen bereits im Frühjahr 2013, habe man versucht, das Gebäude in der Scherzachstraße Nummer 6 zu kaufen. Lange blieben die Bemühungen ohne Erfolg. Die Situation war nicht einfach, da der Eigentümer einen Betreuer hatte. Dieser hat vor einiger Zeit gewechselt, so dass die Stadtverwaltung 2013 einen neuen Anlauf gewagt hat. Im letzen Jahr dann der Durchbruch: Die Stadt hat mit der Eigentümerseite eine Einigung erzielt und das Haus gekauft. Über die Kaufsumme gibt die Verwaltung nichts bekannt.

Nutzung noch ungewiss

Was nun auf dem Grundstück entstehen soll, ist noch nicht bekannt. „Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die aber noch nicht abschließend diskutiert sind“, hatte Fachbereichsleiter Werckshagen vor dem Kauf des Gebäudes gesagt. So sei etwa eine Idee, einen direkten Zugang zum Wasser zu schaffen. „Ob man den aber braucht, darüber muss man reden.“ Vorstellbar war damals offenbar auch, das Grundstück an die Nachbarn zu verkaufen. Auch für ein Wohnhaus gibt es Fürsprecher. In welche Richtung es gehen wird, ist aber noch nicht festgeschrieben.

Über Nutzungsmöglichkeiten des Grundstückes soll in der nächsten Sitzung des Technischen Ausschusses am 15. Juni beraten werden.