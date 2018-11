Alte Filmstreifen geben den „Blick in die Welt“ frei

Blick ist nicht gleich Blick, denn die menschlichen Blicke in diese Welt gemessen an Zeit und Raum sind unendlich viele. Die Künstlerin Susanne Allgaier hat sich dem Thema in ihrer Ausstellung „Blick in die Welt“ im Kulturzentrum Linse angenommen. Im Gespräch mit Albert Baumgartner eröffnete sie am Donnerstagabend ihre Werkschau mit Installation und Objekten. Deren Ausgangsmaterial sind gesammelte Filmstreifen, die über das Künstlerische hinaus im Kontext zur Linse stehen.

Erfrischend und verwirrend zugleich nannte Agnes Schiller in ihrer Begrüßung der vielen Vernissagegäste diese „andere“ Ausstellung. Auslöser, die seit einem Jahr in Freiburg lebende und freischaffende Susanne Allgaier in die Linse einzuladen, sei eines ihrer Materialkleider gewesen. Das allerdings in einem vollkommen anderen Kontext stand und sie sich an eine neue Arbeit machte.

Das „Kleid“ aus Filmstreifen ist der Blickfang

Zu bewundern ist das überdimensionale, über dem Boden schwebende Werk im hinteren Teil des Foyers. Über ein halbes Jahr habe sie alte Filmstreifen gesammelt, aus denen sie unter anderem das Kleid zusammengenäht hat. Kein topmodisches Modell, eher ein überzeitliches mit kurzen Ärmeln und schmaler Taille, dessen Rockteil in langen flatterhaften Bahnen herunterfällt. Gerne greift man sich den einen oder anderen spröden Streifen, um heraus zu finden, ob etwas darauf zu erkennen ist. Hier kommt das Thema „Blick“ unmittelbar ins Spiel wie auch im Falle der anderen Objekte, die entlang der Wände installiert sind. Hosenträger, Gehrock, Dessous-Set und ein „Roter Teppich“ lassen sich ausmachen.

Die Menschen und die Geschichten interessieren

Als witzig werden die aus dem glitschigen Spulenmaterial bestehenden Objekte auf den ersten Blick empfunden. Doch steckt aus Sicht der Künstlerin viel mehr dahinter als nur ein unbequemer Tragekomfort. „Ich habe genäht, verknotet und geflochten“, erläuterte sie den aufwändigen Prozess im Gespräch. Was auf den Streifen abgelichtet ist, reicht in die Vergangenheit zurück. Vor allem sind es Menschen und deren Geschichten, die sie interessieren. „Wie fühle ich mich in einem Bettelkleid, wie als Diva“, nannte Allgaier als Imaginationen. Es sei auf dem aus Filmstreifen geflochtenen und anschließend mit roten Pigmenten übergangenen Teppich verwiesen. Die Rede ist vom Leben auf selbigem, von einer Scheinwelt, auf die von allen Seiten Blicke fallen. Persönliche, von Mensch zu Mensch jeweils andere. Die Filmstreifen stehen dafür und bringen zugleich altes Flair in die Linse. Im Laufe der Zeit werden die Streifen durch das Licht verblassen. Übrig bleiben Strukturen und Schatten von einstig Gewesenem. Vom Ruhm in der Filmwelt, von Gewalt und Krieg, von sportlichen Großereignissen, von Familie.

Für Susanne Allgaier, die viele Besucher aus ihrer Zeit in Oberschwaben kennen und die in Freiburg in ihrer Zähringer Mühle künstlerisch neu gestartet ist, steht das Thema Menschsein im Mittelpunkt. Darüber nachzudenken, was da alles hineininterpretiert werde, lohne sich. Das reicht mit einer Serie abstrahierter Objekte über das Figurative hinaus. Sie titeln wortspielerisch „Durchblick“, „Einblick“, „Tunnel“- oder „Vorausblick“ und meinen den Blick hinter die Kulissen.

Werke sollen den Blick beeinflussen

Gestalterisch umgesetzt ist das mittels Weißgoldgründen auf Plexiglasplatten, das sich in nochmals davor gesetzte Plexiglasplatten mit verschiedenen aufgetragenen Symbolen spiegelt. Je nach Betrachterstandpunkt reflektiert die Lichthelligkeit und Farbigkeit anders. Hierbei geht es Susanne Allgaier um die Erfahrbarkeit, mittels Dialog den eigenen Blick zu beeinflussen. Sprödes Material sinnlich zu gestalten, es zu einem Stoff zu formen, aus dem die Träume sind, davon erzählt diese Ausstellung auf vielfältige und tiefgründige Weise.