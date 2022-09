Altdorfer Trachtengilde beim Weinfest

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach anfänglichem Regen zur Eröffnung des dreitägigen Weinfestes in Weingarten durch unseren Oberbürgermeister, Clemens Moll, war eine Delegation der Altdorfer Trachtengilde an allen Tagen stark vertreten. Zahlreiche Besucher lockte das erste Weinfest am Fuße des Martinsbergs nach Weingarten. Dies war für uns ein schöner Anlass, unsere farbenfrohe Bürgertracht aus dem Jahre 1830 von Weingarten-Altdorf mit unseren Radhauben zu präsentieren. In fünf Jahren feiern wir unser 50-jähriges Jubiläum. Foto: Steffani Israel