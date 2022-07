Als das Welfenfest ständig ausfiel

Wissen Sie noch damals? Nicht nur wegen Corona musste das Welfenfest ausfallen, in der Zeit des 1. Weltkriegs konnte das Schülerfest ebenfalls nicht durchgeführt werden und fand „wegen schwieriger Lebensmittelverhältnisse“ erst wieder 1921 satt. Das linke Bild zeigt den Festzug mit Karussell in der Karlstraße im Jahre 1924.

Der Festzug mit Karussell in der Karlstraße im Jahre 1924. (Foto: Stadtarchiv Weingarten)

Zum Feiern keine Lust mehr

Doch schon 1931 drohte das nächste Unheil. Im Oberschwäbischen Anzeiger hieß es damals: „In nie gekannten Maße quälen wirtschaftliche Unsicherheit und Sorge alle Stände bis hinein in die letzte Familie. Zum Feste feiern, gibt es keinen Grund, keine Lust mehr. Dennoch hält Weingarten an seinem jährlichen Kinderfest fest. Lasst der Jugend ihren Heiterkeitshimmel.“ Allerdings mussten die Weingartener in diesem Jahr auf Kostümierte und Festwagen verzichten.

Der Festzug in der Kirchstraße im Jahr 1956. (Foto: Stadtarchiv Weingarten)

Militär gab Fleisch und Mehl frei

In der Nachkriegszeit waren sich im Jahr 1947 Stadtverwaltung, Gemeinderat und Schule einig, das Kinderfest „wegen der überaus schwierigen Ernährungslage“ abzusagen. Acht Jahre lang gab es darauf hin kein Welfenfest. 1948 wurde es reanimiert und es nahmen wieder 1700 Kinder am Fest teil.

Die französische Militärregierung gab Fleisch und Mehl frei, um die Kinder mit Wurst und Brot bewirten zu können. 1952 führte man ein erstmals ein Kinderfestheater auf. Das rechte Bild zeigt den Festzug in der Kirchstraße (Gruppe Bauernkrieg) im Jahr 1956. Nach dem mit Einschränkungen gefeierten Welfenfest 2021 findet es in diesem Jahr wieder in vollem Umfang statt.