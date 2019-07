Alles begann im „Hohmannstüble“

Anna und Herbert Schmitt (Mitte, links) haben am 10. Juli ihre Diamantene Hochzeit gefeiert – ein immer seltener werdendes Jubiläum. Ex-Stadtrat Alfred Schick (rechts) überbrachte laut Pressemitteilung dem Paar Glückwünsche und ein Geschenk der Stadt Weingarten sowie im Namen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann die Ehrenurkunde des Landes Baden-Württemberg.

Kennen- und lieben gelernt haben sich Anna und Herbert Schmitt im „Hohmannsstüble“, Ende der fünfziger Jahre eine angesagte Kneipe. Sie trafen sich jedes Wochenende und gingen oft zusammen ins Kino – bis sie irgendwann ihren ersten Fernseher besaßen. Herbert Schmitt stammt aus dem Saarland und war gerade auf Montage in der Schweiz, als er sich entschied, am Bodensee nach einer neuen Arbeit zu suchen. So kam er Ende 1957 nach Ravensburg zur Firma Stehle. Eine Stelle zu finden, sei kein Problem gewesen, berichtet er. Aber eine Wohnung fand er nicht so leicht. Und so hatte sein erstes Zimmer weder fließendes Wasser noch eine Heizung.

Anna Schmitt hingegen lebt schon, seit sie denken kann, in Weingarten. „Ich hatte meine Taufe, meine Kommunion, Firmung, Hochzeit und Goldene Hochzeit in der Basilika“, erzählt sie stolz. Ihre Jugend sei sehr schön gewesen, da sie und ihre sechs Geschwister sehr viel Platz zum Spielen hatten. Sie arbeitete elf Jahre bei Charmor in Akkordarbeit. Kurz nach der Hochzeit am 10. Juli 1959 zogen Anna und Herbert Schmitt zusammen. Sie bekamen vier Kinder – drei Söhne und eine Tochter. Ein Sohn lebt im Miami, Florida, wo die beiden ihn auch schon zweimal besucht haben. Die anderen Kinder wohnen in der Nähe. Inzwischen freut sich das Paar über insgesamt fünf Enkelkinder. Foto: Stadt Weingarten