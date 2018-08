(sz) - In der „Tüftelei“ in Weingarten, der vor kurzem eröffneten Mitmachwerkstatt der Kinderstiftung Ravensburg beim Integrationszentrum, wurde schon zu Beginn der Sommerferien fleißig gewerkelt und gebastelt. Das erste „Allerlei in der Ferien-Tüftelei“ stand auf dem Programm. Laut Pressemitteilung waren 20 Kinder und Jugendliche aus ganz unterschiedlichen Nationen mit Tatkraft dabei und stellten ihre Kreativität unter Beweis.

„Auch im Betreuerteam waren wir gut gemischt – katholisch, evangelisch, muslimisch“, wird Schwester Elisa Kreutzer in der Mitteilung zitiert. Neben ihr und Katrin Tenhumberg als Hauptamtliche waren auch ehrenamtliche Tüftel-Helferinnen vor Ort. „Wir haben sehr gelungene und actionreiche, tüftelig-bewegte Tage genossen“, seien sich alle einig gewesen. Die positiven Rückmeldungen der Kinder und ihrer Eltern hätten den Erfolg des ersten „Tüftelei-Allerleis“ bestätigt. Im Garten des Integrationszentrums sei jede Menge geboten gewesen. Und am Ende hätte es sogar für alle Tüfteljunioren eine Urkunde als Auszeichnung gegeben.

Bewährt habe sich auch das Integrationszentrum als „Herberge“ für die jungen Werkstattbegeisterten bei der Mittagsverpflegung, so Schwester Elisa Kreutzer. Zudem eigne sich der nahe Stadtgarten bestens als Ausflugs-, Spiele- und Pausenort.