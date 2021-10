Aller Anfang ist schwer – oder: richtiger Name, falscher Ort

Super Start für Heike Engelhardt ins Bundestagsleben! Den Weg durch die unterirdischen Gänge in den Plenarsaal gefunden. Im Abgeordnetenhaus den Eingang zum Bürogang gemerkt. Büroleiter eingestellt. Und dann, kaum im Parlament, trudelt schon die erste Erfolgsmeldung auf dem Rechner ein. Die frisch gewählte Abgeordnete aus dem Wahlkreis Ravensburg wird informiert über einen Förderbescheid der Kulturstaatssekretärin mit dem Hinweis, es kämen Bundesmittel nach Weingarten, und zwar an die Kirchengemeinde St. Martin und die Basilika St. Martin. Was die Abgeordnete frohgemut zu verkünden weiß. Die Freude freilich währt nur kurz. Denn, so stellt sich tags darauf heraus, gemeint ist nicht die größte Barockkirche nördlich der Alpen, der kleine St. Peter, sondern die Klosterkirche in Wiblingen samt ihrer Kirchengemeinde St. Martin. Die Ravensburger Abgeordnete Engelhardt freut sich nun mit ihrem für den Alb-Donau-Kreis zuständigen Kollegen über Fördermittel für Oberschwaben.