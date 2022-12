Alle Noten auf einem Gerät: Weingartener erfindet stromsparendes Tablet für Musiker

Notenpapier bleicht mit der Zeit aus und ist oft schwer zu schleppen. Das muss auch digital gehen, dachte sich der Hobbymusiker Oliver Strottner aus Weingarten. Lösungen dafür gibt es, doch die sind laut Strottner entweder teuer oder eignen sich nicht zum Ablesen von Noten, wenn man mit seinem Instrument davor steht.

Deshalb entwickelte der 60-Jährige sein eigenes Gerät mit eigener Software: Sonatis. Das möchte er zusammen mit Mario Paolini aus Berg schon bald auf den Markt bringen.

Erster Prototyp fertig

„Nach drei Jahren Entwicklung sind wir jetzt soweit, dass wir sagen, das Ding steht hier auf dem Tisch. Es funktioniert, es tut genau das, was es tun soll“, sagt Oliver Strottner.

Oliver Strottner (links) und Mario Paolini (rechts) haben ein digitales Musiklesegerät entwickelt. (Foto: Lea Dillmann)

Der 60-Jährige sitzt an seinem Esstisch in seiner Wohnung in Weingarten. Gegenüber von ihm sitzt sein Projektpartner, Mario Paolini. Vor ihnen steht ihr erster Prototyp. Dieser sei einfach zu bedienen und so gebaut, dass alle Teile ausgetauscht werden können.

Strottner und Paolini arbeiten beide in einem großen mittelständischen Unternehmen in Weingarten. An ihrem Start-up arbeiten sie nebenbei, weil es ihnen Spaß macht, ganz nach dem Motto: „Einfach mal machen.“

Der 49-jährige Mario Paloini ist gelernter Elektroniker und möchte Strottner künftig die Produktion abnehmen, während sich dieser um den Vertrieb kümmert. Bei der Entwicklung ihres ersten Prototypen bekamen sie Unterstützung von Fachleuten. Auch die Software stammt von einem Experten, den sie extra dafür beauftragt haben.

Sonatis kann nur eine Sache

Dieser gut 600 Gramm schwere Prototyp sieht aus wie ein großes Tablet. Der etwa DIN A4 große weiße Bildschirm ist eingefasst in einen schwarzen Kunststoffrahmen. Auf diesem lassen sich Noten oder Texte anzeigen. Strottner macht es vor. Er drückt den mittleren von drei Knöpfen und eine Liste an Songtiteln erscheint. Er wählt einen aus, es ist das berühmte französische Lied Milord. Und zack: Das erste Notenblatt ist zu sehen.

„Das kann nur eine Sache: Ich ersetze Papier, mehr nicht. Ansonsten ist da Stille“, sagt Strottner. Auf weitere Funktionen wie Wlan, mit dem ein Internetzugang hergestellt werden kann, habe er bewusst verzichtet. Statt mit Bluetooth werden die Daten mit einer SD-Karte übertragen, einem Speichermedium. Das sei stromsparend, sagt Strottner. Er schätzt, dass die Batterien in seinem Gerät sicher ein halbes Jahr ausreichen.

Für Pianisten haben Strottner und Paolini einen Fußschalter gebaut, damit kann man mit den Füßen zwischen den Seiten blättern. Der Schalter kann mit einem Kabel an das Gerät angeschlossen werden.

Unterschiede zu anderen Tablets

Wenn das Gerät nur Papier ersetzt, dann könnte ein Musiker doch auch ein herkömmliches Tablet verwenden? Der Unterschied macht das Display und das nicht nur wegen der Größe, wie Strottner erklärt. Er holt ein noch nicht verbautes Display hervor. Es ist dünn und leicht.

Das von ihm verwendete Display sei keine selbstleuchtende Anzeige, sondern bestehe aus sogenanntem elektronischen Papier, auch E-Ink genannt. Das wird zum Beispiel für Preisanzeigen im Supermarkt verwendet.

Es hat den Vorteil, dass die Inhalte trotz hellem Sonnenschein lesbar sind und nur zum Ändern des Bildinhaltes Strom gebraucht wird. Allerdings können damit Inhalte nur in Schwarz oder Weiß dargestellt werden.

Oliver Strottner aus Weingarten wollte seine Noten digitalisieren und entwickelte sein eigenes Tablet. (Foto: Lea Dillmann)

Auf dem Markt gibt es bereits Lesegeräte, die genau diese Technologie verwenden – auch speziell für Musiker. Ein italienischer Hersteller hat sich 2016 darauf spezialisiert. Strottner kennt diesen wie auch weitere Anbieter. Doch deren Geräte seien durch die vielen Zusatzfunktionen lange nicht so stromsparend, wie sich Strottner das wünsche. Außerdem seien diese Geräte sehr teuer. Sonatis soll eine günstigere Alternative werden.

Musiker sollen Produkt testen

Noch im Dezember wollen sie ihr Unternehmen offiziell gründen und Sonatis ins Handelsregister eintragen lassen. Über die Weihnachtszeit möchten sie weitere Prototypen zusammenbauen, die Teile sind schon da. Strottner zeigt auf mehrere Kartons hinter sich, die neben seinem Flügel stehen.

Die Geräte wollen sie befreundeten Musikern und Sängern geben, die Sonatis testen dürfen. Erst mit dem finalen Produkt wollen sie dann in Serie gehen. Ein Preis stehe aber noch nicht fest. Strottner sagt: „Ich habe das jetzt mal gemacht und nun schauen wir, was daraus wird.“