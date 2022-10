Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Hohen Schaden hat ein alkoholisierter Autofahrer am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr verursacht, als er auf der B32 von Weingarten Richtung Staig einem vorausfahrenden Pkw aufgefahren ist. Das teilt die Polizei mit.

An einer Ampelanlage auf dem Streckenabschnitt musste die Fahrerin des vorausfahrenden VW wegen Rotlichts abbremsen. Dies bemerkte der 60-Jährige im Opel hinter ihr zu spät. Er fuhr mit noch hoher Geschwindigkeit auf den VW auf, sodass an den beiden Fahrzeugen ein Schaden von rund 16000 Euro entstand. Die 55 Jahre alte VW-Lenkerin und ihr Beifahrer wurden durch die Kollision leicht verletzt und mussten in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Laut einem Alkoholtest hatte der Unfallverursacher eine Atemalkoholkonzentration von über einem halben Promille.

Während die Autos von Abschleppunternehmen von der Straße geräumt wurden, musste der 60-Jährige auf Weisung der Beamten in einem Krankenhaus Blut abgeben. Weil er unter dem Einfluss von Alkohol einen Verkehrsunfall verursacht hat, muss er nun mit einer Strafanzeige rechnen.