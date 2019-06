Alkohol für Minderjährige? In der Hälfte der Geschäfte ist das kein Problem

Vor kurzem hat die Stadt Weingarten gemeinsam mit der Polizei Alkohol- und Zigarettentestkäufe im Stadtgebiet durchgeführt. Dabei kam heraus: Der minderjährigen Testkäuferin, die losgeschickt wurde, sind an vielen Orten unerlaubterweise Alkohol und Zigaretten verkauft worden. Ein solcher Testlauf ging bereits zum neunten Mal über die Bühne. Die Ergebnisse wurden in einer Pressemitteilung als teilweise erschreckend bezeichnet.

„Bei den diesjährigen Testkäufen ist die Anzahl der Verstöße mit zwölf Verkäufen bei insgesamt 21 getesteten Verkaufsstellen sehr hoch ausgefallen“, zieht Kai Ginser, Leiter der städtischen Abteilung Bürgerservice und Ordnungswesen, als Resümee der Aktion.

Obwohl die Betriebe etwa einen Monat vor den Testkäufen in einem Anschreiben auf den Jugendschutz hingewiesen wurden, lag die diesjährige Verstoßquote bei 57 Prozent (diese wurde nur bei den ersten Testkäufen im Jahr 2013 mit damals 62 Prozent übertroffen). Bei den letzten Kontrollen 2018 hatte die Quote noch bei 17 Prozent gelegen.

Was ebenfalls auffiel: Verkäufe fanden teilweise auch nach dem Zeigen und Begutachten des Personalausweises statt und Verkaufspersonal, das bereits bei vergangenen Testkäufen Alkohol oder Tabak an Minderjährige ausgegeben hatte, tat dies auch diesmal wieder.

Die Stadt Wangen gibt das Ergebnis ihrer Alkoholtestkäufe bekannt. In sechs von neun Fällen gelang es jungen Leuten unter 18 Jahren „harten“ Alkohol, wie zum Beispiel Vodka zu kaufen.

„Glücklicherweise gibt es aber auch vorbildliche Verkaufsstellen, die bisher jede Kontrolle bestanden haben oder zumindest nach einmaligem Verstoß nicht erneut auffällig wurden“, sagt Ginser und verweist auf die Schulungsinitiativen seitens des Jugendschutzes, die den Verkaufsstellen die Überprüfung erleichtern sollen.

Polizei und Weingartener Stadtverwaltung teilen weiter mit: Da die Erfahrung zeige, dass der Erfolg der Testkäufe mitunter von deren Regelmäßigkeit abhängt, stehe fest, dass sich auch in Zukunft niemand in Sicherheit wiegen kann. Entsprechende Testkäufe werden in Weingarten auch in Zukunft wieder durchgeführt werden.