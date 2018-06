Ali und die Kinder aus Bullerbü

Wenn Ali im Kinderhaus Bullerbü in Weingarten mit den Kleinen spielt, ist für ihn, den syrischen Flüchtling, die Welt in Ordnung. Der Krieg in seinem Heimatland, die Sorgen um die zurückgelassene Familie und die Strapazen der Flucht sind für einen kurzen Moment vergessen. Alles, was in diesem Moment zählt, ist das Wohl der Kinder – ein Wohl, das dem 37-jährigen Syrer Ali als angehendem Erzieher sehr am Herzen liegt.

Die unter Dreijährigen im Kinderhaus Bullerbü lieben den exotisch aussehenden Erwachsenen mit den dunklen Augen und dem leicht auszusprechenden Namen. Sie wollen von ihm hochgehoben werden, klammern sich an seine Beine und kämpfen um seine Aufmerksamkeit. „Ali, Ali“, rufen sie. „Ein Mädchen hat mich am Anfang sogar Papa genannt“, erzählt Ali lachend.

Seit September 2017 macht der 37-Jährige in der Einrichtung, die vom Ravensburger Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes getragen wird, eine Ausbildung zum Erzieher. Bei der praxisintegrierten Ausbildung, kurz „Pia“ genannt, ist er an drei Tagen pro Woche im Kinderhaus Bullerbü und an zwei Tagen am Institut für Soziale Berufe in Ravensburg. Die Arbeit mit den Kindern macht ihm Spaß. Neuland ist sie für ihn nur bedingt. Denn bevor Ali im Dezember 2016 aus Syrien geflohen ist, war er mehrere Jahre als Grundschullehrer in Damaskus beschäftigt – zuletzt als Klassenlehrer einer 1. Klasse.

Was macht für ihn den Unterschied zwischen den beiden Berufen aus? „Als Lehrer muss man sich an einen Lehrplan halten, es gibt eine feste Struktur“, sagt Ali. „Zwar folgen auch Erzieher einem Orientierungsplan, aber die Freiheiten der Kinder sind größer.“ Im Gegensatz zu Syrien hätten die Kinder in Deutschland zudem mehr Rechte, so Ali. „Es ist ein Umgang auf Augenhöhe.“

Wie diese Freiheit im Alltag aussieht, beschreibt Ali anhand eines Beispiels: Vergangenes Jahr habe er zur Weihnachtszeit mit den Kindern Plätzchen backen wollen. Die Kleinen hätten aber keine Lust gehabt. Sie wollten lieber mit dem Teig experimentieren, ihn kneten und zu Kugeln formen. „Also habe ich spontan den Plan geändert und die Kinder die Masse erforschen lassen“, meint Ali.

Zu seinen neuen Aufgaben gehört außerdem das Fläschchen geben und Windeln wechseln. Vor allem Letzteres sorge bei seinen Freunden für Erstaunen und Erheiterung, berichtet Ali. „Sie fragen mich: ,Wie kannst du das machen?‘“, erzählt er. Seine Antwort: „Das ist doch kein Thema.“ Trotz all der Freude an seiner Arbeit wird Ali auch hin und wieder traurig. Seine Frau und seine beiden Kinder leben noch immer in Syrien. Die ältere Tochter ist acht Jahre alt, die jüngere zweieinhalb. Die Kleine hat er noch nie gesehen, noch nie im Arm gehalten. „Ich sehe jeden Tag Kinder, die so alt sind wie meine Tochter“, sagt Ali, „das tut weh, ich vermisse meine Familie.“ Jedoch versuche er, wie er sagt, Privates und Berufliches zu trennen.

Leistungen stimmen

Seine Kollegen sind von Ali begeistert. Die stellvertretende Leiterin der Einrichtung und Alis Mentorin, Felicitas Kraft, findet ausschließlich positive Worte für ihn. Ihr zufolge besitze Ali ein großes Einfühlungsvermögen und gehe immer auf die Kinder ein. Er sage nicht zu ihnen: „Wir machen das so und so“, sondern: „Darf ich euch einen Vorschlag machen?“. Neben seinen praktischen Leistungen seien auch seine Noten in der Schule sehr gut, lobt Mentorin Kraft. Seine Herkunft habe zu keinem Zeitpunkt ein Problem dargestellt – bei den Mitarbeitern nicht, bei den Eltern nicht und bei den Kindern sowieso nicht. „Für uns ist es selbstverständlich, jemanden aus einem anderen Kulturkreis bei uns zu haben“, sagt Felicitas Kraft.

Genauso sieht das auch Gerhard Krayss, Geschäftsführer des DRK Kreisverbandes Ravensburg. „Wir haben Ali die Ausbildungsstelle nicht aus Barmherzigkeit gegeben, sondern weil das unsere Auffassung von Integration ist“, erklärt er. Als Flüchtling habe der gebürtige Syrer in der Einrichtung keinen Sonderstatus, betont Krayss, auch wenn seine Betreuung und Anleitung vielleicht intensiver sei als bei anderen. Eines ist für den Geschäftsführer ganz klar: „Vor dem Hintergrund, dass Erzieher fehlen – hauptsächlich männliche –, haben wir ein großes Interesse daran, Ali später zu übernehmen, denn seine Arbeitskraft ist wertvoll für uns.“