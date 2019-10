Ali Nuri in Topform zur Süddeutschen

In der Form seines Lebens sieht sich derzeit der 46-jährige Bodybuilder Ali Nuri aus Weingarten. Am Sonntag, 3. November, tritt er bei der Süddeutschen Meisterschaft in Freiberg/Neckar an – erstmals in der Schwergewichtsklasse Master 40. Sein Ziel ist die Qualifikation für die Europameisterschaft.

In dieser Kategorie gilt keine Gewichtsbeschränkung. Nuri erwartet deshalb eine „sehr starke Konkurrenz“. 76 Kilogramm bringt der 1,66 Meter große Weingartener sechs Tage vor dem Wettkampf auf die Waage.

Manche Gegner sind vermutlich deutlich größer und massiger. Doch er gibt sich optimistisch: Er sei jetzt in seiner besten Form: „Ganz hart und richtig trocken.“ Vor allem an den Beinen habe er ordentlich Masse zugelegt. Um wieder in seine alte Gewichtsklasse zu kommen, müsse er acht Kilogramm abnehmen: „Das ist unmöglich.“

Ali Nuri hofft, in Freiberg unter die besten fünf zu kommen. Das wäre die Fahrkarte zur Deutschen Meisterschaft in Berlin am 16. November. Die Top 5 dort haben einen Startplatz bei der Europameisterschaft in Hamburg – Nuris großes Ziel. Dank seiner langen Erfahrung und in seiner jetzigen Form rechnet er sich große Chancen aus.

In Freiberg kann er auf die Unterstützung von Trainings- und Arbeitskollegen sowie seiner Familie setzen. Erstmals bei den Zuschauern wird auch der vier Monate alte Sohn Maximilian sein, der Papa auch oft zum Training begleitet.