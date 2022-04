Alexandru Ilasi sichert sich Silber im Taekwondo

Bei der deutschen Meisterschaft der Kadetten, Junioren, Masters und Para in Münster hat sich Alexandru Ilasi von der Kampfkunstschule Rovithis aus Weingarten die Silbermedaille gewonnen. Bei den württembergischen Meisterschaften standen sogar gleich fünf Weingartener Kämpfer auf dem Siegerpodest.

In der Universitätssporthalle in Münster nahmen zwei Sportler der Kampfkunstschule Rovithis an der deutschen Meisterschaft im Taekwondo teil. Alexandru Ilasi (Kadetten bis 53 kg) zeigte laut Mitteilung sein Talent und holte sich durch einen klaren Sief gegen Kirkele Tanay von Taekwondo Özer Nürnberg seinen ersten Sieg. Auch Ergün Eser aus Gladbeck konnte Ilasi nicht stoppen. Im Finale traf der Weingartener auf Aslan-Eymen Cavusman vom DJK SV Lowick und musste sich nach einem harten Kampf geschlagen geben. Justin Kin (bis 49 kg) von der Kampfkunstschule Rovithis schied im Vorkampf aus.

Bei den württembergischen Meisterschaften in Ulm erkämpft sich Binod Basned (Herren bis 74 kg) Platz zwei. Alexandru Ilasi (Kadetten bis 53 kg) holte sich den Sieg, genauso wie Nelli Kin (Jugend D bis 32 kg). Justin Kin (Kadetten bis 49 kg) musste sich erst im Finale geschlagen geben. Zum ersten Mal auf der Kampfmatte stand die junge Rovithis-Kämpferin Alisa Schulz (Jugend C bis 22 kg). Ihre Finalgegnerin musste ausgezählt werden und ihr Trainer warf das Handtuch, womit sich Alisa Schulz den Titel sicherte. Hochzufrieden über die Leistung der Kämpfer zeigten sich die Trainer Apostolos und Anastasia Rovithis.