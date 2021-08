Albverein wandert zu den Scheidegger Wasserfällen

Der Schwäbische Albverein Weingarten bietet für die abgesagte Wanderung am 1. August (Waldsee Lindenberg, Scheidegger Wasserfälle) einen neuen Termin am Sonntag, 22. August, an.

Treffpunkt ist laut Pressemitteilung um 9 Uhr auf dem Festplatz in Weingarten. Die Gehzeit beträgt rund drei Stunden bei elf Kilometern Streckenlänge und 180 Höhenmetern. Der Fahrpreis beläuft sich auf neun Euro, der Eintritt bei den Wasserfällen auf drei Euro (ab zehn Personen, sonst 4,50 Euro). Eine Einkehr ist vorgesehen im Kiosk.

Pandemiebedingt ist eine Anmeldung erforderlich ab dem 17. August bei Wanderführerin Hanifa Selimi unter der Telefonnummer 0751/18050973 oder 0174/3430766 (ab 18 Uhr). Die Wanderung findet nur bei gutem Wetter statt. Rucksackvesper, festes Schuhwerk und eventuell Stöcke und Badesachen werden empfohlen.