Albverein bietet Wanderung zu Scheidegger Wasserfällen an

Der Schwäbische Albverein, Ortsgruppe Weingarten, wandert am Sonntag, den 1. August, vom Waldsee in Lindenberg zu den Scheidegger Wasserfällen. Treffpunkt ist um 9.00 Uhr auf dem Festplatz in Weingarten. Gehzeit rund drei Std., elf Kilometer, 180 Höhenmeter, Fahrpreis 9,00 Euro pro Person. Eintritt zu den Wasserfällen ab 10 Personen 3,00 Euro (sonst 4,50 Euro). Einkehr ist geplant am Kiosk bei den Wasserfällen. Gegen 15 Uhr ist man wieder am Waldsee. Dort hat jeder die Möglichkeit nochmals einzukehren, entweder im Waldseebad und dort kostenlos zu Baden, oder im Waldsee Hotel auf der Terrasse zu verweilen. Um Anmeldung wird gebeten bei: Hanifa Selimi, Tel. 0751/18050973 oder mobil 0174/ 3430766 ab 26. Juli ab 18.00 Uhr. Mitzubringen sind Rucksackvesper, gutes Schuhwerk, eventuell Wanderstöcke und Badesachen.