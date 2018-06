Ein bislang unbekannter Täter hat laut Polizei am Donnerstag die Scheibe der Beifahrertür eines zwischen 10 und 14 Uhr auf dem Parkplatz der Tennishalle in der Weingartener Riedstraße abgestellten VW eingeschlagen und das Handschuhfach geöffnet. Durch die Alarmanlage überrascht ließ der Täter von seinem weiteren Vorhaben ab und flüchtete. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Weingarten unter Tel.: 0751/803-6666 erbeten.