Aktuelles Kursangebot für Sport im Stadtgarten

Sport im Stadtgarten bietet in der kommenden Woche wieder Kurse zum Mitmachen an. Einfach unverbindlich vorbeikommen und kostenfrei teilnehmen:

Dienstag, 7. September, 18.30 Uhr: Zumba-Power-Fitness mit Ildiko Kirsch vom KMT-Center. Zumba ist eine Mischung aus Aerobic und Latino-Rythmen, die durch Tänze wie Salsa, Merengue, Cumbia und Reggaeton kombiniert werden. Bei aktuellen Hits bringt das Ganzkörper- und Intervalltraining gute Stimmung.

Donnerstag, 9. September, 10 Uhr: Qigong mit der AOK und Hildegard Gröger. „Qi“ steht in der chinesischen Philosophie und Medizin für die bewegende und die vitale Kraft des Körpers und der Welt. In der chinesischen Sprache hat es die Bedeutung von „Atem“ und „Energie“. Das Wort „Gong“ bedeutet „Arbeit“, aber auch „Fähigkeit“ oder „Können“. Qigong soll die Lebensenergie stärken. Interessierte kommen in bequemer Kleidung und eigener Fitnessmatte vorbei und registrieren sich vor Ort am einfachsten über die Luca-App. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.