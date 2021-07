Aktuelle Testmöglichkeiten in Weingarten

Der Bedarf an Testmöglichkeiten ist in ständigem Wandel, weshalb auch das Angebot an Schnellteststationen diesem Bedarf laufend angepasst wird, teilt das Weingartener Stadtmarketing mit. Ab der kommenden Woche steht demnach ausschließlich die Test-Now-Station in der Kirchstraße 11 in Weingarten zur Verfügung.

Aufgrund der dauerhaft niedrigen Inzidenz und dem dadurch geringeren Bedarf an Corona-Schnelltests schließt die Teststation im Alten Ochsen in der Ochsengasse 5. Die Test-Now-Station in der Kirchstraße 11 wird den Bedarf mit abdecken und passt ihre Öffnungszeiten an. Dort ist Testen ohne Termin täglich außer sonntags von 12 bis 20 Uhr möglich. Eine kurze Registrierung am Eingang mit dem Smartphone reicht für den anschließenden Test aus.

Nach wie vor bieten mehrere Apotheken in Weingarten Tests an, etwa die Kloster-Apotheke in der Karlstraße (Telefon 0751/560260), Müllers Apotheke im Kaufland (Telefon 0751/76463641) oder die Apotheke im Real (Telefon 0751/7645508).