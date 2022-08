Aktiv für studentisches Leben in Weingarten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auf eine erfolgreiche Tätigkeit im vergangenen Jahr blickte das Studentenwerk Weiße Rose in seiner jüngsten Mitgliederversammlung zurück. Der gesamte Vorstand wurde für seine Arbeit entlastet. Das Studentenwerk betreibt zwei Wohnheime für Studierende in Weingarten und eines in Ravensburg, ferner die Kindertagesstätte „Mullewapp“ und es hält die Erinnerung an die nationalsozialistische Gewaltherrschaft und an den Widerstand gegen das NS-Regime wach.

Die pandemiebedingten Einschränkungen betrafen nach den Worten des Vorsitzenden Peter Ederer in seinem Rechenschaftsbericht das Personal, alle Tätigkeitsbereiche und die Vorstandsarbeit.

Umfangreiche Sanierungsarbeiten wurden im 50 Jahre alten Haus Briachstraße 10 in Weingarten an der Fassade, dem Dach und in den Küchen vorgenommen. Der finanzielle Aufwand hatte ein Volumen von mehr als 1,3 Millionen Euro. Planung und Überwachung der Arbeiten lag in den Händen von Vorstandsmitglied Udo Mann. Das Studentenwerk begrüßt für die Studierenden die vom Gemeinderat beschlossene Zahl von maximal 590 Wohnheimplätzen auf dem Campusareal der Hochschulen. Damit kann es bei den 180 Plätzen im Haus Briachstraße 10 bleiben.

Anja Twardokus und Roman Muth, zwei studentische Mitglieder im Beirat des Studentenwerks, sorgen für den Informationsfluss zwischen den Studierenden, dem Vorstand und der Geschäftsführung des Studentenwerks. Sie haben eine „Briach AG“ der Studierenden ins Leben gerufen und wollen damit deren Vorstellungen in die Beratungen und Beschlüsse einbringen.

Die Erinnerungsarbeit ist keine Nebensächlichkeit für das Studentenwerk Weiße Rose, betonte Uwe Hertrampf. Er leistet als Sekretär die Arbeit im „Denkstättenkuratorium NS-Dokumentation Oberschwaben“ (DSK) und wird dabei unterstützt von Gertrud Graf, die das DSK auf Landesebene vertritt.

Zwei herausragende Veranstaltungen des Jahres 2021 werden im Bericht des DSK aufgeführt. Die Präsentation der Ton-Bild-Collage, die von Studierenden des Faches Musik der Pädagogischen Hochschule Weingarten zum 100. Geburtstag von Sophie Scholl erstellt wurde und die in Kooperation mit der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart im September/Oktober 2021 in Weingarten gezeigte Wanderausstellung über die Deportation und Ermordung von 6500 südwestdeutschen Jüdinnen und Juden, die im Oktober 1940 in das südfranzösische Lager Gurs verschleppt worden waren.