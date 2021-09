Aktionstag des Naturschutzbundes

Die Kreise Biberach, Ravensburg, Alb-Donau und Ulm bieten am Samstag, 18. September, einen gemeinsamen NABU-Aktionstag in der Region an: die Tour Natur.

„Von Kiebitzen und Galgenvögeln“ heißt die rund 20 Kilometer lange Fahrradtour, die der NABU Weingarten veranstaltet. Die Fahrradtour beginnt an diesem Samstag ab 14 Uhr am Galgenkreuz in Weingarten, führt über Staig, den Schenkenwald und Baindt zurück nach Weingarten. Drei unterschiedliche Stationen, an denen NABU-Mitarbeiter stehen, laden zum Verweilen ein.

Am Galgenkreuz, der ersten Station,erfahren die Teilnehmer etwas über das Galgenkreuz, werden in die Tour eingewiesen und erhalten schriftliche Informationen. An den beiden anderen Stationen gibt es Wissenswertes über Streuobstwiesen und Vogelarten zu hören und alle erhalten eine kleine Erfrischung. Über eine rege Teilnahme freut sich der NABU Weingarten.