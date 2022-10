Aktionsbündnis aus Weingarten wurde nominiert

Das Aktionsbündnis „Autofreies Lauratal“ aus Weingarten wurde für die Landesauszeichnung „Wir machen Mobilitätswende“ nominiert. 55 Projekte waren eingereicht worden, 18 wurden nominiert. Bei der Publikumsabstimmung liegt die Aktion sogar auf Rang fünf.

Die Landesauszeichnung würdigt laut Pressemitteilung „engagierte Vordenkerinnen und Vordenker, die neue und nachhaltige Mobilitätsideen in Baden-Württemberg mutig umsetzen“. Verkehrsminister Winfried Hermann gibt am 21. November im Rahmen einer Auszeichnungsfeier in Ludwigsburg die Gewinner bekannt.

„Mit der Auszeichnung stellen wir die besten Projekte – und vor allem die Menschen dahinter – einer breiten Öffentlichkeit vor und regen zur Nachahmung an“, so Hermann.

Das Aktionsbündnis „Autofreies Lauratal“ hatte es seit 2021 an vier Wochenenden geschafft, die Straße zwischen Weingarten und Schlier ausschließlich für den nicht-motorisierten Verkehr zugänglich zu machen. Mittlerweile wird dazu ein Programm mit vielen Aktionen verschiedener Einrichtungen angeboten.