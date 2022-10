Aktionen zur Woche der Pflege

Im Rahmen der Woche „Pflege im Fokus“ finden vom 10. bis 16. Oktober unterschiedliche Veranstaltungen im Landkreis Ravensburg statt. Verschiedene Träger stellen sich vor und informieren zu den Pflegeberufen, darunter auch die Stiftung Liebenau in der Sozialstation St. Anna im Ärztehaus (Ravensburger Straße 35), wie diese in einer Mitteilung schreibt.

So zeige die Altenhilfe am Sonntag, 16. Oktober, zwischen 10 und 15 Uhr zusammen mit der Teilhabe der Stiftung Liebenau, den Pflegeberuf in all seinen Facetten auf. Geboten werde neben Gesprächen zum Beispiel ein Alterssimulationsanzug. Themen der Gespräche in lockerer Atmosphäre könnten sein: Pflege-Ausbildung, Pflegestudium, aber auch das Ehrenamt in der Pflege.

Veranstaltet wird die Aktionswoche von der Allianz für Fachkräfte Baden-Württemberg und dem Landesministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus. Alle Veranstaltungen sind kostenlos.