Aktion „Pflück mich!“ geht in die zweite Runde

Auch in diesem Sommer tragen die städtischen Bäume reiche Ernte: ob Äpfel, Birnen, Zwetschgen, Walnüsse oder Mirabellen – die Auswahl an Früchten ist groß. Die Bürger werden erneut im Rahmen der städtischen Aktion „Pflück mich“ dazu eingeladen, das Obst von den mit einem gelben Band markierten Bäumen zu pflücken und zu genießen. Die Standorte der städtischen Obstbäume befinden sich unter anderem im Schlösslegarten, am Eingang zum Mostgässle, am Kinderspielplatz Hölderlinstraße, auf der großen Streuobstwiese an der Asamstraße sowie auf der Streuobstwiese am Verbindungsweg Schumannstraße Richtung Köpfingen. Weitere, einzelne Bäume im Stadtgebiet haben ebenfalls ein gelbes Band erhalten. Die Stadtverwaltung bittet um sorgsamen Umgang mit den Bäumen.