Aktion „Kauf eins mehr“ zugunsten des Tafelladens

Die Caritas Bodensee-Oberschwaben wirbt für die Aktion „Kauf eins mehr“. Sie findet statt am Samstag, 26. November, von 9.30 bis 15.30 Uhr bei Kaufland, Real und Lidl in Weingarten sowie Aldi in Baienfurt statt. Die Spenden kommen dem Tafelladen zugute.

„Beim Einkaufen auch an Andere zu denken – das ist an diesem Samstag ganz einfach“, schreibt die Caritas Bodensee-Oberschwaben. An den Ausgängen der Supermärkte stehen jMitarbeitende des Tafelladens, die die gespendeten Waren in Empfang nehmen. Benötigt werden insbesondere haltbare Artikel, wie zum Beispiel Nudeln und Reis, Essig, Öl, Kaffee, Kakao, Marmelade, H-Milch und Zucker, länger haltbarer Käse und Wurst sowie Backzutaten und Körperpflegemittel, zum Beispiel Duschbad.

Diese Artikel können jederzeit auch direkt im Tafelladen der Caritas in der Waldseerstraße 4 (Bushaltestelle Linse) oder im Secondhand-Kaufhaus Fairkauf abgegeben werden. Die Tafel hat laut Pressemitteilung aktuell 260 Kundinnen und Kunden, unter ihnen viele ukrainische Geflüchtete, alte Menschen und Alleinerziehende.