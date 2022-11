Aktion „Hammer-Stark“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Hammer-Stark“, so lautete die Einladung der Vater-Kind Aktion der PH-Kindertagesstätte Mullewapp in Weingarten. Am 24. Oktober wurden alle Väter oder alternativ Großväter für einen Nachmittag in die PH-Kindertagesstätte Mullewapp eingeladen. Die Idee für die Vateraktion war ein Wunsch des Elternbeirats.

Da die Kinder der PH-Kita gerne werkeln und mit einer vor kurzem neu angeschafften Murmelbahn in der Kita viel Spaß haben, entstand die Idee an der Vater-Kind Aktion, eine Murmelbahn für zu Hause zu bauen.

Nach einem gemeinsamen Snack konnte gestärkt losgewerkelt werden. Auf der Terrasse wurden Tische zu Werkbänken umfunktioniert und es standen Holz, Nägel und viele Materialien zum Verzieren der Murmelbahn zur Verfügung.

Alle hatten großen Spaß und sowohl beim Umgang mit Hammer und Nägeln, als auch beim Verzieren der Murmelbahnen zeigten die Männer und Kinder viel Kreativität. Die Murmelbahnen wurden mit Schnüren und Perlen verziert. Startschussrampen und Auffangbecken wurden konstruiert – es war ein rundum gelungener Nachmittag für Groß und Klein.