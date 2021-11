Akademie der Diözese zeigt Werke von Romain Finke

Die Kunstwerke von Romain Finke, der in Ravensburg lebte, sind das bleibende Vermächtnis eines Mannes, der das Leben und die Kunst liebte. Das möchte die retrospektiv angelegte Ausstellung der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart vom 7. November bis 6. März 2022 im Tagungshaus Weingarten zeigen.

Im Erdgeschoss werden die „paperfacts“ aus den 1990er-Jahren und Arbeiten aus der Serie „Tiepolo“ zu Beginn der 2000er-Jahre hängen. Im 1. Obergeschoss des Tagungshauses werden Werke aus der Serie „splish/splash“ und „2753 To the People of New York City“ präsentiert. Sie sind neueren Datums.

Der Publizist Herbert Köhler wird bei der Vernissage am 7. November um 11 Uhr in das Werk einführen. Für die Vernissage ist eine Anmeldung unter https://www.akademie-rs.de/vakt_23570 erforderlich. Der Bandleader Stefan Sigg wird gemeinsam mit Lothar Kraft die Vernissage musikalisch umrahmen.