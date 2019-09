After-Work-Party mit Lagerfeuer-Atmosphäre im Schinderhannes

Die Friedrichshafener Band Strandgut macht dieses Jahr auf ihrer „Lagerfeuer-in-der-Kneipe-Tour“ in der Kneipe Schinderhannes in Weingarten einen Boxenstopp. Die After-Work-Party mit Stimmung und Lagerfeuer-Atmosphäre steigt laut Pressemitteilung am Freitag, 13. September, um 20 Uhr. Der unverwechselbare „Unplugged Style“ mit zwei akustischen Gitarren, Kontrabass, Keyboards, Cajones und mehrstimmigem Gesang sei bei Strandgut Programm. Der Eintritt ist frei. Infos zur Band gibt es unter www.strandgut-band.de