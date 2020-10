AfD und ihre Gegner bleiben in Weingarten auf Abstand

Mit Transparenten und Livemusik, aber mit mehr als 200 Meter Abstand zum Kultur- und Kongresszentrum, haben am Dienstagabend schätzungsweise 30 vorwiegend junge Leute gegen eine Veranstaltung der AfD-Landtagsfraktion im Welfensaal demonstriert. Die Polizei, die mit einem größeren Aufgebot vor Ort war, verlebte einen ruhigen Abend bei Nieselregen.

Der halbe Saal bleibt leer

„Wir werden nicht hineingehen, denn wir wollen der AfD nicht unsere persönlichen Daten geben“, begründete ein Demonstrant diese Zurückhaltung. Für alle Besucher der Podiumsdiskussion mit einem Bundestags- und drei Landtagsabgeordneten wurden die Corona-Vorschriften besonders streng ausgelegt: Man musste sich auf mitgeführte Waffen abtasten lassen und an der Garderobe seinen Ausweis vorlegen, damit Name und Anschrift korrekt in eine Besucherliste eingetragen werden können. Im Saal waren mehr als 80 Tische im vorgeschriebenen Abstand aufgestellt. Mehr als die Hälfte davon blieb leer.

Zukunft für den automobilen Individualverkehr

Man war also drinnen wie draußen unter sich, entspannt, aber eher sachlich unterkühlt. Fraktionsvorsitzender Bernd Gögel und seine Landtagskollegen Emil Stänze und Daniel Rottmann sowie der verkehrspolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, Dirk Spaniel, waren gekommen, um ihr Verkehrskonzept für Baden-Württemberg vorzustellen. Jeder gab zunächst ein längeres Statement ab, ehe die Moderatorin Christiane Kristen die Herren gemeinsam nach vorne bat.

Dazwischen gab es zwei Videofilme zu sehen, die so ähnlich auch in einer Fremdenverkehrs-Werbung für Baden-Württemberg gezeigt werden könnten. Darin verpackt war die Botschaft, dass nur die AfD willens und in der Lage sei, dieses schöne Land vor dem wirtschaftlichen und sozialen Ruin zu bewahren, indem sie den automobilen Individualverkehr in eine gesicherte Zukunft führt.

Magnetschwebebahn zwischen Mannheim und Ulm

Gefordert wurde ein Ausbau des Autobahnnetzes, aber auch, den Schienenverkehr auf der Gäubahn und der Rheintalbahn deutlich zu verbessern. Ferner verlangt die AfD den Bau einer Magnetschwebebahn zwischen Mannheim und Ulm, sowie ein unterirdisches Transportsystem für den Warenverkehr. „Wenn der Staat Milliarden für illegale Zuwanderer und Corona-Maßnahmen ausgeben kann, dann werden sich auch die Mittel für eine sinnvolle Infrastruktur aufbringen lassen“, erklärte Gögel. Ansonsten gab es viel Häme für die politischen Gegner, insbesondere die Grünen.