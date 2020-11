Älterer Mann entfernt sich von der Unfallstelle

Unerlaubt entfernt hat sich nach Polizeiangaben der Unfallverursacher nach einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 16 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Waldseer Straße in Weingarten.

Ein Zeuge beobachtete, wie ein rotes Auto beim Einparken einen Opel Corsa hinten links beschädigte. Obwohl die Beifahrerin des roten Autos den Fahrer auf den Verkehrsunfall hinwies, entfernte sich der Lenker unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Fahrer wurde durch den Zeugen als etwa 70 Jahre alt, männlich, vollschlank, Brillenträger, Haarfarbe braun/grau, der eine moosgrüne Parkajacke trug, beschrieben.

Die Beifahrerin ist ebenfalls etwa 70 Jahre alt, 1,65 Meter groß, mit normaler Statur und weissgrauen, kurzen Haare.

Der entstandene Sachschaden an dem Opel liegt bei etwa 1000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen.