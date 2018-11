Adventszeit: Die Welfenstadt wird heimelig

In der Adventszeit erwarten die Besucher in Weingarten zahlreiche Märkte und Veranstaltungen. Die Stadt Weingarten hat folgende chronologische Auflistung aller Termine erstellt.

Ab Freitag, 23. November, schmückt die rustikale Almhütte wieder das Rathaushöfle. Bis 24. Dezember kommen Besucher immer dienstags bis sonntags, jeweils von 16 bis 23 Uhr, samstags schon ab 11 Uhr, in den Genuss angenehmer Hüttenaufenthalte mitten in der Stadt.

Das Ladenzentrum in der Unteren Breite bildet in diesem Jahr wieder den Rahmen für den zweitägigen Adventsmarkt mit begehbarem Adventskalender. Am Freitag, 30. November, 15 bis um 20 Uhr, und am Samstag, 1. Dezember, 9 bis 12.30 Uhr, verwandelt sich das Ladenzentrum in der Unteren Breite in ein kleines Weihnachtsdorf mit Kinderbackstube, Adventsbasar, Markt und Weihnachtsmusik. Am Samstag heißt es zum ersten Mal „Türchen öffne dich“ beim begehbaren Adventskalender, bei dem bis Weihnachten täglich ein Gewinner gezogen wird. Wie die Stadt mitteilt, ist der Hauptgewinn in diesem Jahr eine Krügerrand-Goldmünze. Die Gewinn-Coupons liegen in den Geschäften des Ladenzentrums aus.

Am ersten Advent, Sonntag, 2. Dezember, steigt im Schlössle von 11 bis 17 Uhr wieder der Adventsmarkt. Die historische Kulisse bietet einen besonderen Rahmen für individuelle und in Handarbeit gestaltete Unikate der Hobbykünstler.

Rund 50 Hütten und Stände rund um den Löwenplatz laden vom 6. bis 9. Dezember zum 40. Mal zum Bummel über den traditionellen Nikolausmarkt ein. Die gemütliche Atmosphäre, das vielseitige Angebot und die zahlreichen Vereine sollen den Nikolausmarkt wieder zu einem beliebten Treffpunkt machen. Weingartens Partnerstädte bereichern den Markt mit Produkten ihrer Region. Das kulinarische Angebot reicht von Suppen bis hin zu Waffeln, es gibt Glühwein und Kinderpunsch. Für Musik ist ebenfalls gesorgt, und die kleinen Marktbesucher dürfen sich auf einen Streichelzoo, Stockbrotbacken und den Besuch des Nikolauses freuen. Das 40-jährige Bestehen wird mit einer stimmungsvollen Lichtshow am Donnerstagabend gefeiert. Ein Programm liegt Ende November an den städtischen Auslagestellen in der Innenstadt aus.

Erstmals veranstalten beide Weingartener Hochschulen einen Weihnachtsmarkt für Studenten, Bürger und Besucher von Weingarten. Die verschiedenen Fachschaften versprechen am 11. und 12. Dezember, 15 bis 22 Uhr, ein besonderes Angebot auf dem Münsterplatz.