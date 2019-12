Adventsmarkt sorgt für leuchtende Kinderaugen

Fröhliche Kinder, gesellige Menschen und freundliche Standbetreiber haben dem Ladenzentrum Untere Breite am vergangenen Wochenende einen stimmungsvollen Adventsmarkt beschert. Am Freitag war für viele Kinder das Stockbrotbacken an der Feuerschale des Tchnischen Hilfswerks ein Höhepunkt, teilt Weingarten.in Stadtmarketing mit. Dank zahlreicher Spenden der Ladengeschäfte und der Kreissparkasse Ravensburg habe der Nikolaus am Samstag die Kinder mit vollen Händen beschenken können. Manche Kinder hätten den Nikolaus mit einem Gedicht oder einem schönen Lied erfreut. Auch die Eltern seien nicht zu kurz gekommen, denn an den Ständen gab es allerlei kreative Geschenke und Leckereien. Foto: Weingarten.in Stadtmarketing