Adventsmarkt im Schlössle

Der Adventsmarkt im Weingartener Schlössle kam am ersten Adventssonntag für viele Besucher sehr gut an. In historischer Kulisse über mehrere Stockwerke konnte man verschiedene Kunsthandwerke, von selbstgemachten Holz- und Filzarbeiten bis hin zu Selbstgestricktem, aber auch Schmuck, Dekorationen und Kleingebäck für die kommende Weichnachts- und Winterzeit bekommen. Foto: Elke Obser