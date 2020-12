Adventskranz in Weingarten brennt lichterloh

Leicht verletzt worden ist eine 90-Jährige in Weingarten, als ihr Adventskranz am Heiligabend in Flammen auf ging.

Die Rentnerin war laut Polizei zunächst der Annahme, dass der Rauchmelder wegen leerer Batterien anschlug, erkannte dann jedoch die Situation sofort und begann, den Brand mit einer Decke zu löschen. Diese fing jedoch auch Feuer, weshalb sie beides nach draußen brachte. Ein Nachbar, der wegen des Rauchmelders auf die Situation aufmerksam geworden war, eilte der 90-Jährigen mit einem Feuerlöscher zu Hilfe und konnte die Flammen löschen. Beide mussten wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung in einer Klinik untersucht werden, konnten diese jedoch zeitnah wieder verlassen. Die Seniorin erlitt zudem Verbrennungen am Arm.