Adonia zeigt das „Musical 77“

Im Kultur- und Kongresszentrum in Weingarten ist am Donnerstag, 21. April, ab 19.30 Uhr das „Musical 77“ des Adonia-Projektchors zu sehen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

70 junge Menschen aus Baden-Württemberg stehen dann als Adonia-Projektchor und Band vereint auf der Bühne. Unter dem Motto „Wie Gott mir, so ich dir!“ hat das Adonia-Team ein modernes Musical zum biblischen Gleichnis des hartherzigen Schuldners geschrieben. Brandneue Songs, humorvolle Theaterszenen, überraschende Choreografien und eine moderne Geschichte mit Tiefgang erwarten die Besucher, heißt es in einer Ankündigung. Veranstalter ist die Verbindung der Christen in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Allianz Ravensburg-Weingarten und die Jugendorganisation Adonia.