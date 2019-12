„Acoustic Tribute to Queen“ gaben Hommage an die musikalische Legende

Alle, die den Kinofilm „Bohemian Rhapsody“ gesehen haben, dürften sich am Samstagabend die Augen gerieben haben. Bei „Acoustic Tribute to Queen“ im ausverkauften großen Kinosaal im Kulturzentrum Linse war alles anders – eben unplugged und handgemacht mit Instrumenten, die es bei keinem Queen-Konzert je gegeben hat. Die Allgäuer Band „Mr. Fabulous & Friends“ machten den Auftakt, wonach sich das Duo „Stangenbohnenpartei“ ins Zeug legte. Zur Freude zahlreich erschienener Queen-Fans.

Lichtshow nein, Synthesizer nein, kein gewichtiges Drumset, auf dem einst Roger Taylor thronte, und auch keine „Drama Queen“. Dafür ein Keyboard mit Konstantin Kistner an den Tasten, daneben Schlagzeuger Andreas Kindermann. Am Bass Fabian Mróz und Stefanie Waller, die im Wechsel mit der Gitarre zum Akkordeon griff. In der Mitte Sänger Magnus Heimpel. „Wir sind ein bunter Haufen mit Musikern aus Memmingen, Ulm und Leutkirch“, lud Mróz das Publikum zu einem Projekt ein, das die Band Mr. Faboulus & Friends dem Kult-Album „A Night at the Opera“ gewidmet hat.

Große Queen-Fans seien sie seit 2011, nur habe es bis dahin keine akustischen Arrangements à la MTV unplugged gegeben. Leadsänger Freddy Mercury ist 1991 gestorben. Doch was nicht ist, kann ja noch werden und so startete das Quintett mit ihrer Version eines akustisch heruntergerechneten „I want it all“ von 1989 aus dem Album „Miracle“. Die Leute würden sich nur an die Hits erinnern, äußerte sich Gitarrist Brian May damals.

Genau hierfür stand dieser Linse-Abend auch. Dass er den Besuchern Songs jenseits der Ohrwürmer bot. Wenn der Ulmer Magnus Heimpel hierbei seine Stimme erhebt, kommt dieses prickelnde Feeling auf, zumindest ansatzweise, das Mercury innewohnte. Und wer weiß, wie sich die Kultband ganz ohne opulentes Equipment angehört hätte. Richtig in Schale hätten sie sich heute Abend geworfen, allerdings ohne Feinripphemd. Alles lachte über den „Zwirn“, der so gar keinen aufgepeppten Eindruck machte.

Um so mehr ihre Interpretation von „Fat Bottomed Girls“ und dem hymnischen Soundtrack „Who wants to live forever“ aus dem Kinofilm „The Highlander“ (1986). Dieses Mal ganz bodenständig, doch rocken lässt es sich auch in einer solchen Formation. Mróz flocht immer wieder Anekdotisches ein. Wie die Story um das Musikvideo, in dem Mercury als Transvestit verkleidet mit einem Staubsauger das Set betritt. Den gab es am Abend auch nicht. Dafür „We are the Champions“, die keine Zeit für Verlierer haben.

Solche hielt auch die zweite Halbzeit nicht bereit. Man durfte gespannt sein, wie das Kißlegger Duo „Stangenbohnenpartei“ mit Jared Rust und Serena Engel die Ikonen-Hürde nimmt. Ihr Equipment hatte sich im Unterschied zu Mr. Fabulous & Friends akustisch nochmals reduziert. Auf Rust an Gitarre und Perkussion sowie Engel am Cello zum Gesang beider. Viel gelernt hätten sie auf der Suche nach Stücken von Queen, bei denen niemand gewusst hätte, woher sie kommen. Als Nicht-Insider schafft man es oft nicht über die Hits hinaus. Nach Folksongs tönten einige, für die Rust die Gitarre gegen ein „Banjolele“, eine Mischform aus Banjo und Ukulele, tauschte.

Und das Finale? Da haben beide Bands ausgepackt mit den Hits. Mit „Grazy little Things called Love“ zur selten in Anschlag gebrachten „Squareneck-Rezitator-Gitarre“, die Brians sämtlichen Soli in einem Zug intonierte, mit „Don´t stop me now“ und natürlich „Bohemian Rhapsody“, zu der alle in mehrstimmigen a cappella anhoben. Oh, Mama.