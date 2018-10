Acht Bands sorgen für viel Party

Die „Schwäbische Zeitung“ verlost vier mal zwei Tickets sowie ein Specialticket (mit Freigetränken). Gewinnberechtigt ist jede volljährige Person, die am Dienstag, 23. Oktober, eine E-Mail unter Angabe des Stichworts „Musiknacht“, ihres Namens, ihrer Adresse und ihrer Telefonnummer an gewinnenrv@schwaebische.de sendet. Der oder die Gewinner werden per Los ermittelt und an den darauf folgenden Werktagen benachrichtigt. Teilnehmerdaten werden nach Beendigung des Gewinnspiels vernichtet. Für die Hinterlegung des Gewinns zur Abholung an der Abendkasse müssen die Daten an Dritte weitergegeben werden. Weitere Hinweise zum Datenschutz bei Schwäbisch Media unter www.schwäbische.de/datenschutzhinweis.

Hier spielen die Bands:

Thunder/Bells: Café Museum

Martin Kilger mit Buron: Altstadtstüble

Score: Alter Ochsen

Black & Blond: Betz Weinstube

Jazzelsteiner Rockensemble: Acapulco

Scratch-N-Snoff: Linde

Cris Cosmo: Rössle

CrossBeats: Schinderhannes