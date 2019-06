Das Schloss Achberg bietet mit dem Kunstcamp auch in diesem Sommer wieder Jugendlichen die Möglichkeit, sich künstlerisch zu betätigen. Zwischen dem 29. Juli und 4. August können alle Kunstbegeisterten im Alter zwischen 14 und 21 Jahren die Kunstwoche besuchen und unter sechs Kunstworkshops auswählen.

Die Jugendlichen werden laut Pressemitteilung zusammen mit einem Team aus professionellen Künstlern und Kunststudenten der Pädagogischen Hochschule Weingarten eine Woche lang intensive künstlerische Erfahrungen sammeln. Der Initiator des Angebots, Kunstprofessor Martin Oswald, freue sich, dass unter der neuen Leitung von Christopher Oravec diesmal viele neue Ideen ins Programm geflossen sind. So entstehen in einem Kreativworkshop „Fantastische Fabelwesen“ aus Holz, Ton, Gips und anderen Materialien. Auch in einem anderen Kurs tauchen die Teilnehmer in die Welt der Miniatur ab.

Erstmals dabei als Workshopleiterin ist Malerin Alex Tennigkeit. Die aus Tettnang stammende Künstlerin bietet „Cut-outs – Malerei im Raum“ an. In diesem Workshop geht es um eine ungewöhnliche Form der Malerei, die von den Wänden befreit ist und den Raum erobert. Aufgegriffen werden können popkulturelle Zitate aus der Musik, dem Film (inklusive TV-Shows) oder Modetrends (Street-Wear), wie sie beispielsweise von Influencern vorgegeben werden.

In einem weiteren Workshop entstehen Skulpturen aus Wachs und Abbilder des eigenen Körpers. Im Grafitti-Workshop geht es um einen neuen Trend der Street Art: Cello-Grafitti. Als Leinwand dient eine transparente Stretchfolie. Und wie immer gibt es auch diesmal wieder den begehrten Workshop „Fotografie Total“ mit den Fotoprofis Kees Tillema und Jakob Fahlbusch.

Teilnehmen können alle, die Lust auf Kunst haben. Die einzige Voraussetzung ist die Bereitschaft, eine Woche lang zusammen mit anderen Jugendlichen in den Workshops künstlerisch aktiv zu sein. Kleine Gruppen und eine gastronomische Rund-um-Versorgung sind weitere Merkmale des Kunstcamps. Die Teilnehmer übernachten in selbst mitgebrachten Zelten. Gearbeitet wird in den historischen Gebäuden und auf dem Gelände des Schlosses.

Der Preis von 230 Euro schließt die Kursgebühr, die Vollverpflegung durch die Küche der Allgäuer Landfrauen und sämtliche Materialien mit ein. Die Abschlusspräsentation ist am Samstagabend, 3. August.