Abstiegsderby in Weingarten

Der SV Weingarten trifft am Samstag um 15 Uhr im heimischen Lindenhofstadion auf die U23 des FV Ravensburg. das Duell ist ein echtes Abstiegsderby in der Fußball-Landesliga.

Ein 1:0, mit dem der SV Weingarten einen Riesensatz macht: Mit seinem Tor beim SV Kehlen katapultierte Winterzugang Dumitru Muntean den SVW raus aus der Abstiegszone. Und noch viel mehr: Der Sieg in Kehlen war der lang ersehnte erste Auswärtsdreier der Weingartener in dieser Saison. „Das war eine Riesenbefreiung“, freut sich Trainer Thomas Gadek – und noch mehr: „Wir haben endlich wieder zu Null gespielt.“ Konzentriert und kompromisslos bis zum Schluss – so beschreibt Gadek die Leistung seines Teams: „Kehlen hatte es schwer, bei uns in die Box zu kommen.“

Cipan droht das Saisonaus

Ob das gegen den FV Ravensburg II wieder klappt? Weingartens Trainer will sich nicht von der Niederlage des Gegners im Derby gegen Berg blenden lassen: „Gegen den Tabellenzweiten kannst du auch mal auf die Mütze bekommen. Insgesamt ist der FV in einem Aufwärtstrend.“ So wie jetzt auch wieder die Weingartener – mit einer Ausnahme: Mert Cipan musste in Kehlen früh ausgewechselt werden. Das MRT steht zwar noch aus, aber Gadek schwant nichts Gutes: „Das könnte das Saisonende bedeuten. Für Mert tut es mit wahnsinnig leid – er hatte sich gerade erst nach einer Verletzung wieder herangekämpft.“

An das Hinspiel in Ravensburg werden sich die Spieler des SV Weingarten nicht gerne erinnern: Die Partie endete mit 5:1 für den FV II. Die Trainer können allerdings beide unbelastet in die Partie gehen: Weder Thomas Gadek noch Nectad Fetic waren damals schon bei ihren jetzigen Mannschaften in Amt und Würden. Fetics Erfolgsserie mit dem FV II hat der TSV Berg am vergangenen Wochenende gestoppt: Beim 0:3 hatten die Ravensburger keine Chance gegen das druckvolle Spiel des Tabellenzweiten. „Wir waren viel zu passiv und haben die Passwege nicht zugestellt“, sagt Fetic. „Manch einer hat nach den letzten Wochen vielleicht gedacht: Wird schon auch gegen Berg gutgehen.“ Ging es nicht. Wobei: „Ich hätte doch zu gerne gesehen, ob die Berger in Halbzeit zwei weiter so ein Tempo hätten gehen können“, meint Fetic. „Durch die Gelb-Rote Karte war das hinfällig.“

Die Ravensburger werden das 0:3 unter der Kategorie „gegen Berg kann man verlieren“ abhaken. Und sich wieder auf die Wochen davor besinnen: Da blieb der FV II neun Spiele in Serie ohne Niederlage und arbeitete sich so aus dem Tabellenkeller heraus. Aller Abstiegssorgen ledig sind Trainer und Team aber noch lange nicht. „Wir brauchen die Punkte und wollen die Punkte“, stellt Fetic vor dem Derby in Weingarten klar. Der FV-Trainer hat die Weingartener beobachtet: „Sie spielen momentan sehr aggressiv.“ Dagegenhalten ist da nur ein Teil der Taktik: „Wenn der Ball schnell läuft, kommt der Gegner gar nicht in die Zweikämpfe.“

Apropos schnell laufen: Felix „Hase“ Widmann ist nach seinem Platzverweis für ein Spiel zum Zuschauen verdammt. Fetic muss mit der kuriosen Situation klarkommen, dass er zwar momentan jede Menge Linksfüßer für die andere Seite hat, aber rechts in der Viererkette dünn besetzt ist. „Beim letzten Mal stand plötzlich Robert Henning aus der ersten Mannschaft zur Verfügung – das wird wohl nicht nochmal passieren“, mutmaßt der Trainer. „Aber Darius Fitz hat das in der zweiten Halbzeit gegen einen starken Berger Flügel gut gemacht – warum soll ihm das nicht noch einmal gelingen?“