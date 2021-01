Abschlusstagung des Projekts „International Teaching“ findet online statt

Mehr als 100 Teilnehmer aus verschiedenen Nationen haben auf der Online-Tagung „Weiterbildung Goes Digital“ über aktuelle Trends in der Digitalisierung von Lehre und Weiterbildung diskutiert. Die Abschlusstagung des Projekts International Teaching wurde von der Akademie für wissenschaftliche Weiterbildung (AWW) der Pädagogischen Hochschule Weingarten veranstaltet, heißt es in einem Presseschreiben der PH

Aufgrund der aktuellen Umstände, aber auch passend zum Slogan „Weiterbildung Goes Digital“, wurde die Tagung digital durchgeführt und konnte so für ein internationales Publikum geöffnet werden. Insgesamt waren 111 Anmeldungen eingegangen, unter anderem aus den USA, Kanada, Chile, Ägypten, Spanien, Luxemburg und Österreich.

Im ersten Vortrag mit dem Thema „Mythen, MOOCs und Megatrends: Eine Verortung der Weiterbildung im Narrativ der Digitalisierung“ beleuchtete Thomas Strasser von der Pädagogischen Hochschule Wien unter anderem die Vielfalt an Einstellungen gegenüber der Digitalisierung, betonte aber vor allem die Wichtigkeit von Partizipation und interaktiven Formaten bei der Gestaltung von Bildung unter Bedingungen und Kontexten der Digitalität.

Danach wählten sich die Teilnehmenden in verschiedene, parallel laufende Workshops ein: Beim Workshop Digitales Lernen an der VHS Ravensburg von Stephan Burkowski ging es vor allem um die Erfahrung in der Praxis, wie auf digitale Angebote umgestellt werden musste und welche Potenziale sich daraus ergeben haben.

Sandra Niedermeier und Dr. Monica Bravo Granström referierten zum Thema „Lehre in Zeiten der Digitalisierung – Kompetenzen im Rahmen einer modularen Fortbildung“, Galina Gostrer von der Hochschule München sprach über sowie „(Kulturelle) Diversität im virtuellen Klassenzimmer“. Überall wurde anschließend angeregt diskutiert. Die Kompetenzen der Lehrenden kristallisierten sich im Laufe der gesamten Tagung als ein Thema heraus, das für alle Teilnehmenden eine zentrale Rolle spielt.

Der abschließende Hauptvortrag von Stephanie Wössner vom Landesmedienzentrum Baden-Württemberg trug den Titel „The future is already here: Weiterbildung x.0“. Die Referentin befasste sich mit den grundlegenden strukturellen Veränderungen durch die Digitale Transformation, dem kulturellen Wandel und der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler, die sich zum Beispiel durch soziale Medien stark verändert hat, jedoch noch wenig Berücksichtigung im Schulalltag findet. Sie berichtete, dass durch den verstärkten Online-Unterricht eine Rückkehr zum klassischen Frontalunterricht zu beobachten sei.

Ihr Fazit: Um den steigenden Erwartungen gerecht zu werden, benötigten Jugendliche vor allem Kompetenzen, Handlungsorientierung, spielerisches Lernen, Interaktionen und Motivation. Damit ändere sich auch die Rollenverteilung im Klassenraum: Die Rolle der Lehrenden wird neu definiert und diese Veränderung benötigt Unterstützung durch Weiterbildungen.