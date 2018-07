Abschied von der „Prome“

Alles hat seine Zeit – unter diesem Motto haben die Schule am Martinsberg und die Stadt am vergangenen Freitag im Rahmen eines Festakts Abschied von der Weingartener Promenadeschule genommen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Weingarten.

Trotz des für manchen traurigen Anlasses folgten zahlreiche Mitglieder und Unterstützer der Schulfamilie der Einladung der Schulleitung, um in einem festlichen Rahmen die Erinnerungen an die Promenadeschule noch einmal aufleben zu lassen. Die Schüler der Klassen 4c und 4d, die das letzte Schuljahr am Standort Promenade zur Schule gehen durften, haben mit Unterstützung ihrer Lehrer, Eltern und weiterer Mitschüler vom Standort Oberstadt einen stimmungsvollen Rahmen für den Festakt geschaffen.

Viele der Anwesenden waren sich laut Pressebericht einig: Die Schule am Martinsberg hat von einem Schulgebäude zwar Abschied nehmen müssen, der Geist der „Prome“ wird aber auch zukünftig gepflegt werden. Dass Abschied nehmen auch ein Stück weit loslassen bedeutet, wurde im Abschluss mit dem Steigen von Luftballons verdeutlicht, bei dem alle Teilnehmenden ihre persönlichen Erinnerungen an die Promenadeschule nochmals Revue passieren lassen konnten.

Das Gebäude der Promenadeschule wird auch in Zukunft ein Ort des Lernens und des Wissenserwerbs bleiben, kann man dem Pressetext entnehmen. Nur eben für etwas jüngere Kinder. Diesen Beschluss hatte der Gemeinderat im vergangenen Herbst gefasst. Nach den Sommerferien werden die Umbaumaßnahmen beginnen, und nach einer Bauzeit von circa einem Jahr können bis zu 100 Kinder im Alter von ein bis sechs Jahren vor Ort betreut werden. Neben der Fassade und der alten Schuluhr soll auch der Name „Prome“ erhalten bleiben.