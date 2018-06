Abschied von 200 Jahren staatlicher Tradition

Das Land Baden-Württemberg hat die Lehramtsausbildung zum Wintersemester 2015/16 vom Staatsexamen auf das Bachelor-Master-System umgestellt. Das bedeutet auch an der Pädagogischen Hochschule Weingarten die Abkehr von der mehr als 200-jährigen Tradition der staatlichen Lehrerbildung. Die neuen Studiengänge Lehramt Grundschule und Lehramt Sekundarstufe I an der PH Weingarten haben bereits begonnen.

In diesem Wintersemester haben die ersten Lehramtsstudenten begonnen, die sich für den Bachelor of Arts Lehramt Grundschule oder den Bachelor of Arts Lehramt Sekundarstufe I eingeschrieben haben. Nach der Reform 2011 ist dies die zweite umfassende Neuordnung der Lehrerbildung in Baden-Württemberg in den letzten Jahren. Dabei wurden nun die Vorgaben der Bologna-Konferenz von 1999 sowie die Empfehlungen einer Expertenkommission zur Lehrerbildung aus dem Jahr 2013 umgesetzt.

Mit der Umstellung auf das Bachelor-Master-System erhöht sich im Studiengang Lehramt Sekundarstufe I die Regelstudiendauer von acht auf zehn Semester, davon sechs Semester im Bachelor und vier Semester im Master. „Dies bedeutet eine nochmalige Aufwertung des Lehramtsstudiums für die Sekundarstufe I und eine Verbesserung der Qualität der Lehrerbildung“, erläutert PH-Rektor Werner Knapp. „Die Ausbildung der Lehrer für die Sekundarstufe I steht damit auf derselben Stufe wie die der Gymnasiallehrer.“

Das Studium Lehramt Sekundarstufe I bildet Lehrer für eine Tätigkeit an Gemeinschaftsschulen, Realschulen, Haupt- und Werkrealschulen aus. Auch für die Grundschullehrer hätte sich Knapp ein ebenso umfangreiches Studium gewünscht. Zwar sind es hier auch zehn Semester bis zum Masterabschluss, aber darin enthalten sind bereits zwei Semester aus dem anschließenden Referendariat.

Schwerpunkt Inklusion

Innerhalb der Rahmenvorgaben des Kultusministeriums haben die Hochschulen Gestaltungsspielräume bekommen, wie die Prorektorin für Lehre und Studium, Ursula Pfeiffer-Blattner, berichtet. So bietet die PH Weingarten den Schwerpunkt „Heterogenität und Inklusion“ an. Diese Themen können in Weingarten vertieft studiert werden. Die erworbenen Kompetenzen werden in einem eigenen Zertifikat dokumentiert. Die angehenden Lehrer sollen dadurch auf die neuen Herausforderungen durch die Integration von Menschen mit Behinderungen sowie die zunehmende Verschiedenheit (Heterogenität) der Schüler besser vorbereitet werden. „Lehrer sollen die unterschiedlichen Voraussetzungen und Bedürfnisse der Schüler besser erkennen können, um in ihrem Unterricht individuell darauf einzugehen“, erklärt die Prorektorin. Die PH Weingarten verfügt über Beratungsstellen und Forschungsschwerpunkte in den Bereichen Diagnostik, Beratung und Förderung bei Lernschwierigkeiten, die ihr Know-how in diesen Schwerpunkt einbringen.

Ein wichtiges Ziel der Bologna-Vereinbarungen ist die Verbesserung der internationalen Mobilität von Studenten. Mit einem Mobilitätsfenster im dritten Semester erleichtert die PH Weingarten Auslandsaufenthalte oder Praktika der Studenten im Ausland. Die Modulstruktur der Lehrveranstaltungen und die damit verbundene Vergabe von ECTS-Punkten (European Credit Transfer and Accumulation System) erleichtern die Anerkennung von Studienleistungen im Ausland.

Im Lehramtsstudium an der PH spielen weiterhin die bildungswissenschaftlichen Grundlagen sowie die integrierten Praktika eine wichtige Rolle. Außerdem belegen Studenten für das Grundschullehramt die Fächer Deutsch und Mathematik sowie ein weiteres Wahlfach. Im Lehramt Sekundarstufe I können die Studenten zwei Fächer aus dem Angebot der PH Weingarten auswählen.

Eingeschriebene nicht betroffen

Studenten, die bereits vor dieser Reform ihr Lehramtsstudium an der PH begonnen haben, sind von den Änderungen übrigens nicht betroffen. Sie können ihr Studium nach ihrer bisherigen Studien- und Prüfungsordnung abschließen.